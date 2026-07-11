13 triệu SIM sắp bị khóa

Hơn 3,8 triệu thuê bao đã được khôi phục sau khi chuẩn hóa thông tin, song khoảng 13 triệu số điện thoại vẫn có nguy cơ bị khóa hai chiều từ ngày 15/8.

Khoảng 13 triệu thuê bao cần hoàn tất xác thực trước ngày 15/8 để tránh bị khóa hai chiều. Ảnh: VNPT.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), sau hơn 2 tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao, các doanh nghiệp viễn thông đã chuyển hơn 114 triệu thuê bao đang hoạt động tới Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối soát.

Đến nay, hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công đang hoạt động chính chủ.

Với nhóm thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin, các nhà mạng đã áp dụng biện pháp khóa một chiều từ ngày 15/6. Từ thời điểm đó đến nay, hơn 3,8 triệu thuê bao đã hoàn tất chuẩn hóa, xác thực thông tin và được khôi phục dịch vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 13 triệu thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa thông tin theo quy định.

Theo lộ trình, nếu chưa hoàn tất xác thực, các thuê bao này sẽ bị khóa hai chiều từ ngày 15/8. Sau ngày 20/8, những số vẫn chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi theo quy định.

Để tránh bị gián đoạn dịch vụ, Cục Viễn thông khuyến nghị người dân chủ động truy cập ứng dụng VNeID, đồng thời theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để kiểm tra, xác nhận quyền sử dụng các số thuê bao đang đứng tên mình.

Việc chủ động xác minh giúp bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao, xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch.

Với các thuê bao đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều, người dùng cần cập nhật và xác thực lại thông tin với nhà mạng để được khôi phục khả năng gọi điện, nhắn tin. Quá trình này yêu cầu đối chiếu các thông tin như số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, người dùng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID.

Đối với thuê bao Viettel, người dùng có thể xác thực thông tin thông qua My Viettel hoặc Viettel Tammi. Khách hàng VinaPhone có thể thực hiện trên ứng dụng My VNPT, trong khi người dùng MobiFone có thể hoàn tất thủ tục qua ứng dụng My MobiFone.

Riêng với các thuê bao chưa đứng tên chính chủ, người dùng cần làm theo hướng dẫn của nhà mạng hoặc đến cửa hàng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ cập nhật, đối soát thông tin.

Bên cạnh ứng dụng của nhà mạng, người dùng đã có tài khoản định danh điện tử cũng có thể thực hiện xác thực trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu thông tin theo hướng dẫn, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu khôi phục dịch vụ.

Trong trường hợp không thể thực hiện xác thực trực tuyến, người dùng có thể mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ.

Với nhóm người yếu thế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai phương án hỗ trợ riêng. Các nhà mạng thiết lập điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương, cử nhân viên hướng dẫn trong trường hợp cần thiết, đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở và công an cấp xã, phường để giúp người dân hoàn tất chuẩn hóa thông tin.

Theo Cục Viễn thông, các hình thức hỗ trợ này vẫn đang được duy trì nhằm giúp người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao.

Sau khi người dùng hoàn tất xác thực, hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu căn cước công dân. Thuê bao đủ điều kiện sẽ được khôi phục khả năng gọi điện và nhắn tin sau khi xác thực thành công.

Liên quan đến kỳ vọng giảm cuộc gọi rác, tin nhắn rác sau đợt rà soát thuê bao, Cục Viễn thông cho biết SIM di động chỉ là một trong nhiều công cụ bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo.

Do đó, bên cạnh việc xác thực thông tin thuê bao qua VNeID, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an triển khai các giải pháp ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời hoàn thiện quy định pháp luật, trong đó có việc sửa đổi Nghị định 91/2020/NĐ-CP và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.