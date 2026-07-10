Làm điều này trên VNeID giúp tránh bị phạt 1 triệu đồng khi vắng nhà

Đây là cách giúp bạn và người thân thông báo lưu trú khi qua đêm ở nơi khác ngay trên điện thoại, tránh vi phạm quy định mới có hiệu lực từ 1/7.

Từ ngày 1/7, người dùng nên khai báo lưu trú trên VNeID để tránh bị phạt. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Từ ngày 1/7, trách nhiệm thông báo lưu trú khi có người ở qua đêm được áp dụng theo quy định mới. Nội dung này được nêu trong Luật số 118/2025/QH15, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Luật Cư trú năm 2020 về trách nhiệm thông báo lưu trú.

Không chỉ cá nhân, chủ cơ sở lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Theo quy định mới, khi người thân, bạn bè hoặc khách đến ở qua đêm tại nhà riêng, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp không thực hiện đúng trách nhiệm này, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Với các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp và các cơ sở lưu trú khác, mức phạt có thể từ 2-12 triệu đồng, tùy số lượng người không được thông báo lưu trú.

Trường hợp người đến lưu trú tại nhà riêng nhưng chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt, người đến lưu trú phải tự thực hiện việc thông báo lưu trú.

Nội dung thông báo gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú.

Chủ nhà vắng mặt, người đến lưu trú phải tự thông báo lưu trú theo quy định. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việc thông báo phải được thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 23h, việc thông báo phải hoàn tất trước 8h ngày hôm sau.

Cách khai báo lưu trú nhanh chóng trên VNeID để tránh bị phạt

Với những trường hợp cần thông báo nhanh, người dân có thể thực hiện ngay trên ứng dụng VNeID bằng điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế nguy cơ quên khai báo.

Để thông báo lưu trú, người dùng mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản định danh điện tử, sau đó chọn “Thủ tục hành chính” và vào mục “Thông báo lưu trú”.

Tiếp theo, chọn “Cơ sở lưu trú”, nhấn “Tạo yêu cầu mới”. Tại mục “Cơ quan công an thực hiện”, người dùng chọn tỉnh, thành phố và xã, phường nơi lưu trú.

Tại phần “Thông tin cơ sở lưu trú”, người dùng chọn loại hình nơi lưu trú. Nếu là nhà ở thông thường, chọn “Hộ gia đình”, nhập tên cơ sở là “Hộ gia đình”, điền địa chỉ lưu trú rồi chọn “Tiếp tục” và “Xác nhận”.

Tại phần “Thông tin cơ sở lưu trú”, người dùng chọn loại hình phù hợp với nơi lưu trú. Nếu khai báo cho người thân, bạn bè ở qua đêm tại nhà, chọn “Hộ gia đình”.

Sau đó, ở mục tên cơ sở lưu trú, có thể nhập “Hộ gia đình” nếu đây là nhà ở thông thường, không kinh doanh lưu trú. Người dùng tiếp tục điền địa chỉ nơi lưu trú, chọn “Tiếp tục” rồi “Xác nhận”.

Sau khi khai báo thông tin nơi lưu trú, người dùng chọn “Thêm người lưu trú” để nhập thông tin của người ở qua đêm. Nếu người đang thao tác trên VNeID cũng là người lưu trú, có thể chọn “Người thông báo là người lưu trú” để hệ thống tự hiển thị thông tin cá nhân.

Trường hợp chủ nhà hoặc người đại diện khai báo cho người khác, cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân của người lưu trú, chọn lý do và thời gian lưu trú, sau đó nhấn “Lưu”. Người dùng cần nhập đầy đủ thời gian bắt đầu lưu trú, gồm giờ, phút, ngày và tháng. Nếu có nhiều người cùng lưu trú, có thể tiếp tục chọn “Thêm người lưu trú” để khai báo thêm.

Sau khi hoàn tất thông tin, chọn “Tiếp tục”, đánh dấu vào mục “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” và nhấn “Gửi yêu cầu”.

Người dân có thể khai báo thông tin lưu trú qua VNeID chỉ trong vài bước. Ảnh: Quang Nam.

Theo quy định, trách nhiệm thông báo lưu trú thuộc về chủ nhà, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được giao quản lý nơi lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú tại nhà riêng nhưng chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt, người đến lưu trú phải tự thực hiện việc thông báo.

Ngoài ứng dụng VNeID, người dân cũng có thể thực hiện thông báo lưu trú qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi truy cập cổng dịch vụ công, người dùng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, chọn mục “Thủ tục hành chính”, tìm thủ tục liên quan đến thông báo lưu trú, sau đó nhấn “Nộp hồ sơ” và làm theo hướng dẫn trên hệ thống.