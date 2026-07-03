EVN hướng dẫn cách giảm tiền điện chỉ bằng một nút trên tủ lạnh

Chỉ cần điều chỉnh đúng một nút trên tủ lạnh, người dùng có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà không ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với lượng thực phẩm và thời tiết giúp tủ lạnh tiết kiệm điện hơn. Ảnh: Liêu Lãm.

Theo hướng dẫn của EVN, chỉ cần điều chỉnh đúng nút Temp.Control, người dùng có thể giảm lượng điện tiêu thụ của tủ lạnh mà vẫn bảo đảm khả năng làm lạnh. Đây là núm vặn hoặc nút điều chỉnh nhiệt độ tổng của tủ lạnh, thường được đặt ở ngăn mát, giúp người dùng điều chỉnh mức làm lạnh của cả ngăn mát lẫn ngăn đông.

Khi vặn nút Temp.Control về phía MAX hoặc chọn mức số cao hơn, tủ sẽ làm lạnh sâu hơn. Để duy trì nhiệt độ này, máy nén phải hoạt động với công suất lớn hơn và trong thời gian dài hơn, khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên.

Ngược lại, khi điều chỉnh về mức thấp hơn (MIN), tủ sẽ làm lạnh ít hơn nên tiêu thụ ít điện hơn. Tuy nhiên, nếu để mức quá thấp trong khi tủ chứa nhiều thực phẩm hoặc thời tiết nắng nóng, nhiệt độ bên trong có thể không đủ để bảo quản thực phẩm, làm tăng nguy cơ thực phẩm nhanh hư hỏng.

Vì vậy, để vừa tiết kiệm điện vừa đảm bảo khả năng làm lạnh, người dùng nên điều chỉnh Temp.Control theo lượng thực phẩm và điều kiện thời tiết, thay vì luôn để ở mức lạnh cao nhất.

Với nhu cầu sử dụng hàng ngày, người dùng nên ưu tiên để nút ở mức trung bình (MED) hoặc mức tương đương theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu tủ chỉ chứa ít thực phẩm hoặc thời tiết mát mẻ, bạn có thể giảm xuống mức thấp hơn để tiết kiệm điện.

Tương tự, khi tủ chứa nhiều thực phẩm hoặc thời tiết nắng nóng, người dùng nên điều chỉnh Temp.Control lên mức cao hơn trong vài giờ để tủ nhanh đạt nhiệt độ ổn định, sau đó đưa nút điều chỉnh trở lại mức trung bình nhằm tránh lãng phí điện năng.

Nút Temp.Control trên tủ lạnh. Ảnh: EVNHANOI.

Ngoài Temp.Control, nhiều mẫu tủ lạnh còn được trang bị nút Freezer Temp Control hoặc thanh trượt điều chỉnh lượng gió giữa ngăn đông và ngăn mát.

Khác với Temp.Control, Freezer Temp Control chỉ có nhiệm vụ điều chỉnh lượng hơi lạnh giữa ngăn đông và ngăn mát. Khi người dùng kéo về phía mức MAX, luồng khí lạnh sẽ được ưu tiên cho ngăn đông để cấp đông thực phẩm hoặc làm đá nhanh hơn. Ngược lại, khi kéo về phía mức MIN hoặc mức giữa, hơi lạnh sẽ được chuyển nhiều hơn xuống ngăn mát, phù hợp với nhu cầu bảo quản thực phẩm hàng ngày.

Vì vậy, người dùng nên điều chỉnh Freezer Temp Control theo nhu cầu bảo quản thực phẩm, thay vì coi đây là nút giúp tiết kiệm điện.

Ngoài việc điều chỉnh đúng các nút trên tủ lạnh, một số thói quen sử dụng cũng giúp giảm lượng điện tiêu thụ đáng kể.

Tủ lạnh nên được đặt ở nơi thông thoáng, tránh kê sát tường. Mặt sau và hai bên hông tủ nên cách tường khoảng 10 cm để tản nhiệt tốt hơn, giúp máy nén không phải hoạt động quá tải.

Người dùng cũng nên hạn chế mở cửa tủ lạnh quá nhiều lần hoặc để cửa mở quá lâu. Việc thất thoát hơi lạnh sẽ khiến máy nén phải hoạt động lâu hơn để bù lại lượng nhiệt đã mất, từ đó làm tăng điện năng tiêu thụ.

Hạn chế mở cửa tủ lạnh quá lâu hoặc quá nhiều lần để giảm thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm điện. Ảnh: Liêu Lãm.

Không nên xếp thực phẩm quá kín hoặc che các khe gió bên trong tủ lạnh vì sẽ cản trở luồng khí lạnh lưu thông. Khi đó, tủ phải hoạt động lâu hơn để duy trì nhiệt độ ổn định, dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng lên.

Bên cạnh đó, nên để thức ăn nguội bớt trước khi cho vào tủ lạnh. Việc cho thực phẩm còn nóng vào tủ sẽ làm nhiệt độ bên trong tăng lên, buộc máy nén phải hoạt động mạnh hơn để làm lạnh trở lại.

Chỉ với việc điều chỉnh đúng nhiệt độ và thay đổi một vài thói quen sử dụng, người dùng có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ của tủ lạnh mà vẫn bảo đảm thực phẩm được bảo quản hiệu quả.