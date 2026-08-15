Google cũng thành 'nạn nhân' của bão AI

Google vừa chính thức ra mắt dòng Pixel 11 với mức giá khởi điểm tăng cao, đồng thời cắt giảm dung lượng RAM trên phiên bản Pro.

Google Pixel 11 Pro và Pro XL là 2 mẫu smartphone thương mại đầu tiên vừa tăng giá bán, vừa giảm RAM. Ảnh: David Imel/The Verge.

Sự kiện ra mắt dòng flagship Pixel 11 mới đây đã chứng kiến một bước đi chưa từng có từ Google. Đúng như các tin đồn rò rỉ trước đó, toàn bộ dải sản phẩm smartphone mới của hãng đều tăng giá đáng kể giữa bối cảnh cơn sốt AI khiến bộ nhớ tăng giá chóng mặt. Trong khi đó, các nâng cấp về phần cứng lại rất hạn chế so với thế hệ trước.

Cụ thể, Google đã loại bỏ hoàn toàn tùy chọn 128 GB tiêu chuẩn, khiến giá khởi điểm thực tế của Pixel 11 và 11 Pro tăng thêm 100 USD , lên mức lần lượt là 899 USD và 1.099 USD cho bản 256 GB. Trong khi đó, hai mẫu cao cấp Pixel 11 Pro XL và Pro Fold cũng đồng loạt đắt hơn 100 USD ở tất cả dung lượng.

Đáng chú ý, phiên bản 256 GB của Pixel 11 Pro và Pro XL không chỉ tăng giá mà còn bị cắt giảm RAM từ 16 GB xuống 12 GB. Muốn sở hữu mức 16 GB RAM như thế hệ trước, người dùng bắt buộc phải chi thêm tiền để nâng cấp lên 512 GB hoặc 1 TB. Thay đổi này khiến Pixel 11 trở thành dòng smartphone thương mại đầu tiên vừa tăng giá bán, vừa bị giảm dung lượng RAM.

Để bù đắp cho những nâng cấp phần cứng mờ nhạt, Google buộc phải chọn trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm quảng bá cốt lõi cho dòng Pixel 11. Hãng nhấn mạnh vào khả năng của AI Gemini trong việc tự động xử lý các chuỗi tác vụ phức tạp trên hơn 40 ứng dụng, từ việc đặt xe, mua sắm thực phẩm cho đến tự động gọi điện đặt bàn nhà hàng.

Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về chiến lược kinh doanh "tất tay" vào AI của Google. Ảnh: Google.

Dù Google khẳng định chip Tensor G6 mới sẽ giúp tối ưu hóa phần mềm để duy trì độ mượt mà, bước đi này vẫn kéo theo một nghịch lý. Trong khi Google giảm RAM, họ lại đồng thời nhồi nhét những tính năng AI chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) vốn là tác vụ tiêu tốn cực kỳ nhiều bộ nhớ.

Chính sự mâu thuẫn này khiến chiến lược lấy AI làm "điểm tựa" gánh vác cho phần cứng thiếu hụt của Google trở nên đầy rủi ro. Ông Tarun Pathak, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint Research, đã chia sẻ dữ liệu cho thấy AI thực tế xếp ở vị trí khá thấp (đứng thứ 7) trong danh sách các lý do khiến người tiêu dùng phổ thông quyết định lên đời smartphone.

Nhận định về hướng đi này, Andrew Cornwall, chuyên gia phân tích cấp cao tại Forrester nhấn mạnh rằng dù điểm bán hàng cốt lõi của Google vẫn luôn là các tính năng phần mềm AI mới, việc nâng cấp phần cứng kém ấn tượng trong khi giá tăng đang đặt ra không ít thách thức cho việc thu hút người dùng nâng cấp thiết bị mới.

Đánh giá về bức tranh tổng thể của ngành công nghệ, bà Nabila Popal, Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao tại công ty phân tích thị trường IDC nhận định: “Cơn khủng hoảng bộ nhớ không đơn thuần là sự sụt giảm doanh số tạm thời. Đây là điểm khởi đầu cho một đợt tái cấu trúc toàn diện trên toàn thị trường".