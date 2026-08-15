Cơ quan an ninh mạng báo rủi ro từ một lỗ hổng doanh nghiệp

Đại diện Cục A05 cảnh báo một lỗ hổng nhỏ tại doanh nghiệp có thể trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi rủi ro ảnh hưởng nhiều tổ chức và người dùng.

Tại hội thảo "Kiến tạo niềm tin số - Doanh nghiệp Việt chung tay bảo vệ người tiêu dùng", do Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các chuyên gia cảnh báo một tài khoản giả mạo hay lỗ hổng nhỏ tại doanh nghiệp có thể trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi rủi ro ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và người dùng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an), nhấn mạnh yêu cầu chuyển tư duy từ "bảo vệ từng hệ thống" sang "bảo vệ cả hệ sinh thái số và toàn bộ hành trình số của người dùng".

Theo ông, một vụ việc có thể bắt đầu từ tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, đi qua khâu khai thác dữ liệu cá nhân và kết thúc bằng một giao dịch tài chính. Ông đề nghị doanh nghiệp tập trung vào 4 yêu cầu: chủ động tích hợp an ninh mạng từ khâu phát triển sản phẩm; chuyển từ phòng vệ thụ động sang chủ động phát hiện, cảnh báo nguy cơ từ sớm; tăng kết nối, chia sẻ thông tin; đồng thời gắn an ninh mạng với bảo vệ dữ liệu, người sử dụng.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục A05 cảnh báo về nguy cơ mất an ninh nhận thức.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cũng cảnh báo nguy cơ với "an ninh nhận thức", khi người dùng dễ bị nền tảng mạng xã hội điều hướng bởi thuật toán, tác động tiêu cực tới nhận thức và hành vi nếu không nhận diện được cơ chế này. "Tốc độ phòng thủ phải nhanh hơn tốc độ tấn công", ông nói, khuyến nghị doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI để phát hiện nguy cơ trước khi xảy ra thiệt hại.

Cùng góc nhìn, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng A05, Trưởng ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tội phạm mạng, kể cả người làm công nghệ thông tin, nếu mất cảnh giác dù chỉ một phút. Dữ liệu cá nhân bị lộ lọt có thể giúp kẻ xấu "cá thể hóa" kịch bản lừa đảo nhắm vào từng người dùng và gia đình họ. Trước khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam ra đời, khoảng 80% dân số thế giới đã được các đạo luật tương tự bảo vệ; đến nay, tỷ lệ này tăng lên 98%.

"An toàn an ninh mạng không chỉ là an toàn hệ thống mà chính là an toàn cho mỗi người khi tham gia đời sống số", ông Quân nói, khẳng định con người phải vừa là trung tâm, vừa là đích đến của mọi nỗ lực bảo vệ an toàn mạng. Ông cho rằng doanh nghiệp không thể vì lợi nhuận mà ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân chia sẻ rằng chính đội ngũ làm công tác đảm bảo an ninh mạng cũng có thể trở thành đối tượng nhắm đến của lừa đảo.

Tại hội thảo, ông Ngô Minh Hiếu, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, hướng dẫn các bước xử lý trong 15 phút đầu khi nghi bị lừa đảo trực tuyến: ngừng bấm vào đường link, ngắt kết nối mạng, gọi ngân hàng khóa tài khoản nếu nghi lộ thông tin tài chính, sau đó đổi mật khẩu và giữ lại bằng chứng để trình báo. Ông dẫn trường hợp một người thành đạt vừa bị lừa 7 tỷ đồng để lưu ý trình độ hiểu biết công nghệ không đồng nghĩa với việc tránh được mọi thủ đoạn lừa đảo. "Một cuộc lừa đảo đều bắt nguồn từ dữ liệu", ông Hiếu nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam công bố và ký kết chương trình "Chung tay xây dựng Lá chắn số cho mọi nhà - Vì một tương lai số an toàn" cùng Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng và Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng. Ban tổ chức cũng giới thiệu "Bộ nguyên tắc nhận diện phòng, chống lừa đảo trực tuyến".

Chuỗi hoạt động còn gồm triển lãm công nghệ tại Công viên Thống Nhất và chương trình nghệ thuật "Bình yên không gian mạng Việt Nam", diễn ra từ 20h-21h30 ngày 15/8.