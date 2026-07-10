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Công nghệ

Đầu số 095 thuộc về Viettel, giá gấp 100 lần mốc khởi điểm

  • Thứ sáu, 10/7/2026 18:46 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Đầu số 095, từng gần như biến mất khỏi thị trường viễn thông vừa được đấu giá thành công bởi nhà mạng Viettel

Viettel chi 252,5 tỷ đồng để sở hữu đầu số 095. Ảnh: Quang Nam.

Chiều 10/7, Viettel thông báo đã đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095 với mức giá 252,5 tỷ đồng.

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, quyền sử dụng mã mạng di động 95 được đấu giá thành công vào sáng cùng ngày. Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ấn định giá khởi điểm cho mã mạng này là 2,5 tỷ đồng. Như vậy, mức trúng đấu giá cao gấp 100 lần giá khởi điểm.

Mã mạng di động là mã dùng để nhận diện nhà mạng trong hệ thống viễn thông. Tại Việt Nam, mã 95 tương ứng với đầu số 095.

Đây là đầu số từng gắn với SFone, một trong những nhà mạng sử dụng công nghệ CDMA tại Việt Nam. Sau khi SFone dừng hoạt động năm 2016, đầu số 095 gần như không còn xuất hiện trên thị trường viễn thông.

Theo Viettel, 095 là đầu số di động 10 số cuối cùng được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý. Việc sở hữu đầu số này giúp nhà mạng bổ sung tài nguyên kho số, đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong thời gian tới. Theo quy định, sau khi đấu giá thành công và được phân bổ mã mạng, đơn vị trúng đấu giá phải cam kết bằng văn bản về việc đưa đầu số vào khai thác, sử dụng thực tế trong thời hạn tối đa 6 tháng.

Đại diện Viettel cho biết việc sở hữu đầu số 095 giúp doanh nghiệp mở rộng nguồn tài nguyên kho số, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng yêu thích các đầu số 10 số truyền thống.

Hiện Viettel sở hữu nhiều đầu số di động như 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 gồm 032-039. Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng danh mục kho số của nhà mạng này.

Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, Viettel cho biết sẽ triển khai các hạng mục kỹ thuật để đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Theo cơ quan quản lý, việc đấu giá mã mạng viễn thông giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên kho số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

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Quang Nam

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