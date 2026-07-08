Cái kết không ngờ khi mua điều hòa cũ để tiết kiệm

Giá bán chỉ từ 2 triệu đồng khiến điều hòa cũ trở thành lựa chọn hấp dẫn trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, mức giá rẻ ban đầu chưa chắc đồng nghĩa với việc tiết kiệm hơn về lâu dài.

Điều hòa cũ chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm nhất. Ảnh: Phước Duy.

Mùa hè cùng những đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu mua điều hòa tăng mạnh. Trong bối cảnh sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhiều người trẻ lựa chọn điều hòa cũ hoặc hàng bãi để giảm khoản tiền phải bỏ ra ban đầu.

Khảo sát trên nền tảng mua bán đồ cũ trực tuyến Chợ Tốt cho thấy, nhiều mẫu điều hòa đã qua sử dụng công suất 1 HP từ các thương hiệu như Midea, Sumikura, Gree hay LG đang được rao bán với giá từ 2-3 triệu đồng, chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư đi kèm.

Mức giá này đặc biệt hấp dẫn với những người mới đi làm, đang thuê nhà hoặc vừa mua nhà. Tuy nhiên, giá bán thấp chưa phải là yếu tố duy nhất cần cân nhắc khi lựa chọn điều hòa. Nhiều người chỉ nhận ra những hạn chế của máy cũ sau một thời gian sử dụng.

Điều hòa cũ rẻ lúc mua, đắt lúc dùng

Theo EVN, giá bán chỉ là một phần trong tổng chi phí sở hữu điều hòa.

Các dòng điều hòa Inverter thế hệ mới hiện nay có thể tiết kiệm khoảng 30-40% điện năng so với điều hòa thông thường trong điều kiện sử dụng phù hợp. Hiệu quả này đặc biệt rõ ở những không gian như phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt chung, nơi thiết bị vận hành ổn định trong thời gian dài.

Ngược lại, nhiều mẫu điều hòa đời cũ không còn duy trì được hiệu quả tiết kiệm điện, khiến hóa đơn tiền điện tăng lên khi sử dụng thường xuyên. Khoản chênh lệch này càng dễ nhận thấy vào mùa hè, khi điều hòa phải hoạt động liên tục trong nhiều giờ.

Bên cạnh đó, vào những tháng nắng nóng, khoản chênh lệch này càng trở nên rõ rệt trên hóa đơn điện.

Theo quy định hiện hành, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc, từ 1.984 đồng/kWh đến 3.460 đồng/kWh. Với những hộ gia đình sử dụng điều hòa thường xuyên, hóa đơn điện có thể trở thành khoản chi đáng kể trong mùa nắng nóng.

Giá mua chỉ là một phần trong tổng chi phí sở hữu điều hòa. Ảnh: Unsplash.

Ngoài tiền điện, người dùng còn phải tính đến các khoản bảo dưỡng và sửa chữa. Khảo sát trên website Điện Máy Xanh cho thấy, phí vệ sinh điều hòa treo tường phổ biến khoảng 200.000 đồng/lần.Trong khi đó, chi phí nạp gas phụ thuộc vào tình trạng thiết bị, từ vài chục nghìn đồng khi chỉ bổ sung lượng gas thiếu hụt đến khoảng 1,5 triệu đồng nếu phải nạp mới hoàn toàn.

Với các thiết bị đã sử dụng nhiều năm, nguy cơ hỏng hóc và thay thế linh kiện cũng cao hơn, kéo theo những khoản phát sinh có thể lên tới hàng triệu đồng.

Vì vậy, mức giá rẻ khi mua điều hòa cũ chưa chắc đồng nghĩa với việc tiết kiệm. Trong nhiều trường hợp, số tiền phát sinh cho điện năng, bảo dưỡng và sửa chữa có thể lớn hơn khoản tiết kiệm khi mua máy cũ.

Điều hòa cũ vẫn đáng mua nếu kiểm tra kỹ

Điều hòa cũ không phải lúc nào cũng là lựa chọn kém hiệu quả. Với những người có ngân sách hạn chế, đây vẫn có thể là phương án hợp lý nếu thiết bị được kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền.

Khi lựa chọn, nên ưu tiên các mẫu điều hòa sử dụng công nghệ Inverter và có nhãn năng lượng tiết kiệm điện. Những yếu tố này giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tuổi đời thiết bị cũng là tiêu chí quan trọng. Nhiều chuyên gia khuyến nghị tránh các mẫu máy đã sử dụng quá 5-7 năm do hiệu suất làm lạnh và khả năng tiết kiệm điện có thể suy giảm theo thời gian.

Khi kiểm tra thực tế, cần đảm bảo dàn nóng và dàn lạnh cùng model, tránh các trường hợp lắp ghép từ nhiều máy khác nhau. Phần vỏ máy nên còn nguyên vẹn, không móp méo hoặc rỉ sét nặng. Dàn lá tản nhiệt cần phẳng đều, không bị thủng hay biến dạng.

Đối với hệ thống ống đồng, các đường ống còn màu đồng hoặc nâu đồng tự nhiên thường được đánh giá tốt hơn. Những ống đã chuyển sang màu đen có thể là dấu hiệu thiết bị đã cũ và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ gas.

Bên cạnh đó, khả năng làm lạnh thực tế cũng cần được kiểm tra trước khi mua. Thiết bị nên được vận hành thử khoảng 15-20 phút để đánh giá độ ổn định của hơi lạnh, đồng thời kiểm tra điều khiển từ xa và các mối nối trên đường ống gas.

Kiểm tra khả năng làm lạnh thực tế có thể giúp hạn chế rủi ro khi mua điều hòa cũ. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài tình trạng máy, công suất điều hòa cũng cần phù hợp với diện tích phòng. Công suất quá nhỏ khiến thiết bị phải hoạt động liên tục, trong khi công suất quá lớn lại gây lãng phí điện năng.

Nếu có nhiều lựa chọn, các mẫu sử dụng gas R32 thường được ưu tiên nhờ khả năng làm lạnh tốt, tiết kiệm điện hơn và ít tác động đến môi trường hơn so với một số loại gas đời cũ.

Nhìn chung, điều hòa cũ vẫn có thể là lựa chọn phù hợp với những người muốn tiết kiệm chi phí ban đầu. Tuy nhiên, thiết bị chỉ thực sự "hời" khi còn hoạt động ổn định, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.