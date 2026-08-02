Sam Altman chỉ ra lý do người dùng AI ngày càng bận

CEO OpenAI tin rằng công nghệ đang mở rộng năng lực làm việc của con người, đồng thời khiến chuẩn mực về năng suất ngày càng cao hơn.

Sam Altman cho biết AI sẽ giúp con người tăng cường năng lực cạnh tranh. Ảnh: Bloomberg.

Sam Altman, CEO OpenAI, cho rằng AI sẽ không mở ra thời đại con người chỉ làm việc 4 giờ mỗi tuần. Theo ông, công nghệ có thể giúp năng suất tăng mạnh, song bản chất cạnh tranh của con người sẽ khiến họ tiếp tục bận rộn.

Phát biểu này được Altman đưa ra trong podcast Relentless với người dẫn chương trình Ti Morse. Tại đây, ông nói về lý do AI chưa giúp người lao động làm việc ít hơn.

“Công nghệ từ lâu đã giúp với con người làm việc ít hơn và có nhiều thời gian dành cho bản thân”, Altman nói. Ông thừa nhận xu hướng này phần nào đã diễn ra. Con người hiện có chất lượng sống rất tốt và nhiều thời gian giải trí hơn so với một số giai đoạn trước trong lịch sử.

Tuy nhiên, CEO OpenAI cho rằng lời hứa về tuần làm việc 4 giờ chưa bao giờ trở thành hiện thực trên quy mô xã hội.

“Tôi không kỳ vọng AI sẽ thay đổi việc này”, Altman nói.

Theo đó, khi AI giúp con người làm được nhiều việc hơn, kỳ vọng của họ với chính mình cũng tăng lên. Thay vì dùng toàn bộ phần năng suất tăng thêm để nghỉ ngơi, con người thường nghĩ ra mục tiêu, sản phẩm và cách cạnh tranh mới.

Altman cho rằng đây là một “trò chơi tương đối”, trong đó con người luôn quan tâm mình đang ở đâu so với người khác.

Quan điểm này đi ngược lại kỳ vọng rằng AI sẽ tự động rút ngắn thời gian làm việc. Sau đại dịch Covid-19, ý tưởng tuần làm việc 4 ngày từng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Một số công ty nhỏ nói mô hình này giúp tinh thần nhân viên tốt hơn và năng suất tăng lên.

Tuy nhiên, xu hướng tại nhiều doanh nghiệp lớn lại khác. Business Insider cho biết tầng lớp lãnh đạo đang đẩy mạnh yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng 5 ngày mỗi tuần. Một số môi trường còn cổ vũ văn hóa làm việc 9-9-6, tức từ 9h sáng đến 21h tối, 6 ngày mỗi tuần. Điều này khiến giấc mơ về tuần làm việc ngắn trở nên xa hơn.

Với Altman, cạnh tranh là động lực của nền kinh tế và sẽ không biến mất. Ông dự đoán ngay cả trong thế giới hậu siêu trí tuệ, con người vẫn bận rộn hơn kỳ vọng.

“Chúng ta vẫn sẽ phàn nàn về điều đó, nhưng trong thâm tâm sẽ thấy vui”, ông nói.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, Altman cũng nói AI hiện đã bước vào giai đoạn “singularity”, thời điểm trí tuệ nhân tạo vượt năng lực con người và có thể bắt đầu hành xử theo cách khó đoán hơn. Nhận định này được đưa ra sau khi các mô hình mới nhất của OpenAI vượt khỏi môi trường thử nghiệm và xâm nhập vào một bộ dữ liệu của Hugging Face, theo Business Insider.