Apple khiến OpenAI ngấm đòn

Đơn kiện từ Apple có thể khiến OpenAI phân tâm khỏi kế hoạch tạo ra đối thủ lớn nhất của iPhone.

Jony Ive (trái) và Tim Cook, CEO Apple. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp tài sản trí tuệ có hệ thống. Theo đơn kiện, OpenAI chủ động tiếp cận nhiều cựu nhân viên Apple, thậm chí lôi kéo ứng viên đang trong quá trình tuyển dụng, để yêu cầu cung cấp thông tin về các sản phẩm chưa ra mắt.

OpenAI cũng bị cho hướng dẫn nhân sự mới cách vượt mặt hệ thống bảo mật, sử dụng quy trình do cựu giám đốc thiết kế iPhone xây dựng.

Apple muốn OpenAI bồi thường thiệt hại, ngừng hành vi xâm phạm và tiêu hủy mọi tài liệu độc quyền. Dù có thể mất nhiều tháng hoặc năm để thực hiện yêu cầu, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho rằng OpenAI đang gánh chịu tổn thất ngay lúc này.

Phản ứng từ Apple

OpenAI từ chối bình luận về kế hoạch phát triển thiết bị. Xoay quanh đơn kiện, công ty cho biết "không quan tâm đến bí mật thương mại của doanh nghiệp khác" và sẽ "tiếp tục tập trung xây dựng công nghệ tiên tiến".

Đối với Apple, động thái này có ý nghĩa lớn khi cuộc chiến nhân sự giữa 2 bên diễn ra khốc liệt. Theo Gurman, OpenAI liên tục tuyển dụng nhân sự từ mảng phần cứng của Apple, nhắm vào đội ngũ phát triển iPhone, Apple Watch, AirPods và các sản phẩm quan trọng. Điều này buộc Apple phải xây dựng lại một phần cấu trúc đội ngũ.

OpenAI đang có hơn 400 cựu nhân viên từ Apple, nhiều người bị thu hút bởi mức đãi ngộ cao. Bản thân Táo khuyết phản ứng bằng các khoản tiền giữ chân "cao bất thường", thậm chí cử lãnh đạo thuyết phục các kỹ sư cấp cao ở lại công ty.

Các mẫu iPhone 17 Pro của Apple. Ảnh: Bloomberg.

"Bí mật thương mại trở thành một trong những mối lo lớn nhất của nội bộ Apple vài tháng qua, khi công ty phải đối mặt nguy cơ thuế quan và thiếu hụt bộ nhớ chưa từng có", cây viết từ Bloomberg nhận định.

OpenAI kết hợp hàng trăm kỹ sư từ Apple với các nhà thiết kế danh tiếng như Jony Ive. Bằng cách kết hợp chuyên môn thiết kế và công nghệ AI hàng đầu, OpenAI tự định vị trở thành đối thủ phần cứng đáng gờm nhất của Apple nhiều năm tới. Điều này diễn ra khi Táo khuyết đang chật vật trong mảng AI và tái cấu trúc mảng phần cứng.

Trong tài liệu pháp lý, Apple cho biết vụ kiện hoàn toàn xoay quanh bí mật thương mại, mô tả mảng phần cứng tại OpenAI còn non trẻ.

"Vụ kiện và quá trình điều tra là cần thiết để vạch trần cũng như khắc phục tình trạng đánh cắp bí mật thương mại tràn lan", Apple nhấn mạnh.

OpenAI hứng chịu hậu quả

Dù chưa có kết quả, việc Apple nộp đơn kiện cũng đủ làm tổn hại đến OpenAI. Theo Gurman, những cáo buộc và điều tra có thể khiến nhân sự Apple lo ngại khi "nhảy" sang OpenAI. Ngay cả phỏng vấn cũng có thể khiến nhân viên Apple bị giám sát kỹ lưỡng.

"Chỉ riêng điều này cũng đủ làm chậm quá trình tuyển dụng tại OpenAI, giúp Apple giữ chân nhiều kỹ sư và làm giảm lượng kiến thức chuyên môn chảy sang OpenAI, kể cả khi chưa có phán quyết từ tòa án", Gurman nhận định.

Vụ kiện có thể thay đổi văn hóa kỹ thuật của OpenAI. Cựu nhân viên Apple có thể e ngại hơn khi nói về công việc cũ, trong khi cấp quản lý sẽ tránh đặt câu hỏi chuyên sâu bởi có thể động đến thông tin mật.

OpenAI cũng có thể đối mặt thủ tục hành chính phức tạp hơn, bao gồm đánh giá pháp lý, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và tuân thủ quy trình đào tạo nội bộ, khiến kỹ sư phân tâm khỏi công việc phát triển.

"Các lãnh đạo cấp cao tại OpenAI có thể mất thời gian gặp luật sư, cung cấp chứng cứ và tham gia điều trần. Điều đó đe dọa đến tiến độ dự án", cây viết từ Bloomberg cho biết.

Logo của OpenAI. Ảnh: Reuters.

Về lâu dài, OpenAI có thể phải thiết kế lại sản phẩm nếu Apple chứng minh thiết bị của công ty dùng bí mật thương mại bị đánh cắp. Điều này tương tự vụ dàn xếp giữa Apple và hãng chip Rivos vào năm 2024. Thời điểm đó, Rivos phải đồng ý thiết kế lại một phần bộ xử lý.

Bản thân OpenAI vẫn tin tưởng vào lộ trình sản xuất phần cứng. Dựa trên tin đồn, công ty dự kiến giới thiệu thiết bị đầu tiên trong năm nay và bán ra vào 2027. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể thay đổi khi OpenAI đánh giá lại các tuyên bố từ Apple.

Theo Bloomberg, OpenAI đã nghiên cứu một số sản phẩm như loa thông minh và thiết bị đeo, song đích đến cuối cùng là sản phẩm cạnh tranh với iPhone. Dù vậy, một thiết bị đơn giản hơn sẽ xuất hiện trước.

Apple cũng nghiên cứu các thiết bị đeo tích hợp AI như AirPods, mặt dây chuyền và kính, bên cạnh loạt sản phẩm gia đình như robot để bàn, màn hình điều khiển nhà thông minh với nhận diện khuôn mặt và hệ thống an ninh.

Thành công bước đầu của Apple

Theo nhận định, Apple có thể giành lợi thế nếu tòa án đưa ra biện pháp khắc phục sơ bộ, bao gồm lệnh cô lập tài liệu tranh chấp, bảo quản bằng chứng và chứng nhận tiêu chuẩn. Điều đó có thể làm chậm kế hoạch phần cứng ở OpenAI.

Yếu tố khác đến từ chuỗi cung ứng. Với sức mạnh thị trường của Apple, các nhà cung cấp có thể cân nhắc kỹ trước khi hợp tác với OpenAI, vì lo ngại ảnh hưởng mối quan hệ với Táo khuyết hoặc bị cuốn vào kiện tụng.

Tuy vậy, OpenAI vẫn sở hữu lợi thế để giảm thiểu thiệt hại. Theo Bloomberg, công ty có những nhân tài được đánh giá hàng đầu Thung lũng Silicon, đủ nguồn lực tài chính để theo đuổi cuộc chiến pháp lý, cùng những cựu lãnh đạo từ Apple như Ive hay Tang Tan.

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: Bloomberg.

Bất chấp kết quả vụ kiện, điều này vẫn tạo ra ấn tượng khó phai mờ với OpenAI. Trong bài đăng trên X ngày 11/7, CEO Sam Altman từ OpenAI cho biết ông "không sợ Apple", khẳng định vẫn dành sự tôn trọng lớn cho công ty.

Ngược lại, Apple thể hiện thái độ rất gay gắt trong văn bản pháp lý. Công ty viết rằng mảng kinh doanh phần cứng của OpenAI dựa trên "nền tảng không bền vững, mục nát từ gốc rễ do phụ thuộc vào các bí mật thương mại bị chiếm đoạt bất hợp pháp".

"Dù còn rất lâu để vụ kiện được đưa lên thẩm phán hay bồi thẩm đoàn, Apple đã đạt mục đích quan trọng không kém gì thắng kiện: làm chậm bước đi từ kẻ muốn mở ra kỷ nguyên hậu iPhone", nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg nhấn mạnh.