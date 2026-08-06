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Công nghệ Mobile

Đây là ngày ra mắt iPhone gập?

  • Thứ năm, 6/8/2026 19:17 (GMT+7)
  • 19:17 6/8/2026

Thông báo nội bộ của Apple cho biết sự kiện ra mắt iPhone gập và iPhone 18 Pro sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 9.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple bắt đầu chuẩn bị cho lễ ra mắt iPhone mới vào tháng 9. Công ty đang tổ chức chương trình lựa chọn nhân viên bán lẻ tại Mỹ, có nguyện vọng tham gia hỗ trợ sự kiện tại trụ sở công ty.

Quá trình lựa chọn diễn ra dưới hình thức bốc thăm cho người đăng ký trước. Nhân viên được chọn sẽ đảm nhận các hoạt động như điều phối hàng đợi, check-in khách, chào đón người tham dự, hướng dẫn vị trí di chuyển và hỗ trợ đội ngũ an ninh.

Tài liệu cho biết sự kiện sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 9, nhưng không cung cấp ngày cụ thể. Theo truyền thống, lễ giới thiệu iPhone thường diễn ra vào ngày thứ ba hoặc thứ tư thứ 2 của tháng.

Năm nay, Ngày Lao động Mỹ rơi vào thứ hai (7/9). Do đó, Bloomberg dự đoán sự kiện có thể diễn ra vào thứ tư (9/9). Điều này giúp đảm bảo người tham dự có một ngày di chuyển, ổn định chỗ ăn ở.

Trong thông báo gửi đến nhân viên, Apple nhấn mạnh "rất vui khi mang đến cơ hội tham gia Chương trình Hỗ trợ Trải nghiệm Sự kiện cho các thành viên đội ngũ bán lẻ tại Mỹ".

Sự kiện lớn của Apple thường có sự hỗ trợ từ nhân viên bán lẻ. Theo quy định, nhân viên từng hỗ trợ tại hội nghị WWDC vào tháng 6, hoặc lễ ra mắt iPhone năm ngoái không đủ điều kiện tham gia lần này.

Nhân viên muốn tham gia cần nộp đơn đăng ký trước ngày 8/8. Apple sẽ tổ chức quay số và thông báo nhân sự được chọn trước 17/8.

Theo Bloomberg, lễ ra mắt sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là sự kiện lớn đầu tiên của Apple dưới thời tân CEO John Ternus, người sẽ tiếp quản vị trí từ Tim Cook vào ngày 1/9.

Dựa trên tin đồn, Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Trong khi đó, iPhone 18 cơ bản, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ 2 dự kiến xuất hiện trong đầu năm sau.

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Nhân viên vỗ tay chào đón khách tham dự sự kiện của Apple tại Nhà hát Steve Jobs. Ảnh: Bloomberg.

Dựa trên tin đồn, iPhone Ultra sở hữu màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, cảm biến vân tay Touch ID, chip xử lý A20 và modem mạng C2.

Hãng nghiên cứu IDC ước tính iPhone Ultra có giá trung bình 2.500 USD, một số tùy chọn dung lượng cao có thể chạm mốc 3.000 USD.

Dòng iPhone 18 Pro dự kiến sở hữu ngoại hình tương tự bản tiền nhiệm với một số điều chỉnh. Lỗ khuyết Dynamic Island sẽ nhỏ hơn, song công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xuất hiện trong năm nay.

iPhone 18 Pro Max dự kiến trang bị 3 camera sau với độ phân giải 48 MP. Nâng cấp lớn nhất đến từ khả năng thay đổi khẩu độ camera chính, cho phép chỉnh lượng ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên môi trường xung quanh.

Theo Digital Trends, dòng iPhone 18 Pro có thể trang bị modem C2 do Apple phát triển. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối vệ tinh qua mạng 5G, cho phép gửi tin nhắn thông thường qua vệ tinh thay vì chỉ tin nhắn khẩn cấp như trước.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

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Phúc Thịnh

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