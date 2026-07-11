Apple kiện OpenAI

Trong đơn kiện, Apple cáo buộc công ty AI cùng hai cựu nhân viên đánh cắp bí mật thương mại để phát triển thiết bị riêng, mở màn cuộc đối đầu lớn trong ngành.

Apple và OpenAI đang có mâu thuẫn lớn trong ngành. Ảnh: Gagadgets.

Apple vừa khởi kiện OpenAI cùng hai cựu nhân viên của mình, cáo buộc công ty AI này đã có hành vi chiếm đoạt bí mật thương mại nhằm phục vụ tham vọng phát triển thiết bị AI. Theo đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California (Mỹ), Apple cho rằng OpenAI cùng hai cựu kỹ sư Tang Tan và Chang Liu đã thu thập trái phép các tài liệu mật liên quan đến thiết kế phần cứng, quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng của hãng.

Trong đó, Tang Tan từng có hơn 20 năm làm việc tại Apple và hiện giữ chức Giám đốc Phần cứng của OpenAI sau thương vụ mua lại startup phần cứng io Products. Chang Liu cũng từng là kỹ sư phần cứng của Apple trước khi gia nhập OpenAI hồi đầu năm nay.

Apple cho biết cựu nhân viên đã lợi dụng một lỗ hổng nội bộ để tiếp tục truy cập hệ thống của công ty sau khi nghỉ việc và tải xuống nhiều tài liệu mật. Hãng còn cáo buộc Liu hướng dẫn đồng nghiệp cách tránh bị phát hiện khi sao chép dữ liệu.

Trong khi đó, Tang Tan bị cho là đã tự ý lưu trữ nhiều tài liệu liên quan đến nhà cung cấp và chuỗi sản xuất trước khi rời Apple. Đơn kiện còn nêu rằng trong quá trình tuyển dụng, OpenAI đã khuyến khích các ứng viên đang làm việc tại Apple mang theo linh kiện, bản vẽ, nguyên mẫu hoặc chia sẻ thông tin về các dự án bí mật để phục vụ quá trình phát triển sản phẩm mới.

Apple cho rằng đây không phải hành vi đơn lẻ mà là một mô hình có hệ thống. Công ty cáo buộc OpenAI đã tuyển dụng hơn 400 cựu nhân viên Apple và nhiều hoạt động thu thập thông tin mật diễn ra ở nhiều cấp trong tổ chức. Apple cũng tiết lộ đã liên hệ với OpenAI từ tháng 2 để bày tỏ lo ngại nhưng không nhận được phản hồi.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh OpenAI đang đẩy mạnh tham vọng sản xuất thiết bị AI dành cho người tiêu dùng. Sau khi mua lại io Products, startup do cựu Giám đốc Thiết kế Apple Jony Ive sáng lập, OpenAI được cho là đang phát triển một dòng thiết bị AI hoàn toàn mới.

Đáng chú ý, hai công ty từng bắt tay với nhau. Năm 2024, Apple đã tích hợp ChatGPT vào các hệ điều hành của mình thông qua nền tảng Apple Intelligence. Tuy nhiên, khi OpenAI mở rộng sang lĩnh vực phần cứng, mối quan hệ nhanh chóng chuyển từ hợp tác sang cạnh tranh trực tiếp.

Đáp lại vụ kiện, OpenAI bác bỏ các cáo buộc của Apple. Trong tuyên bố gửi truyền thông, công ty cho biết họ không quan tâm đến bí mật thương mại của các đối thủ và luôn tập trung phát triển công nghệ dựa trên năng lực nghiên cứu độc lập. OpenAI cho biết sẽ bảo vệ lập trường của mình trước tòa.

Hiện Apple yêu cầu tòa án buộc OpenAI chấm dứt việc sử dụng các thông tin bị cho là đánh cắp, bồi thường thiệt hại và có các biện pháp ngăn chặn việc tiếp tục khai thác các bí mật thương mại của hãng.

Nếu những cáo buộc này được chứng minh, đây có thể trở thành một trong những vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ lớn nhất trong ngành AI, đồng thời làm thay đổi cục diện cạnh tranh giữa hai công ty công nghệ đang đầu tư mạnh vào cuộc đua AI và thiết bị thông minh.