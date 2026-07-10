Tin buồn với trình duyệt ChatGPT

OpenAI sẽ khai tử trình duyệt AI ChatGPT Atlas sau chưa đầy một năm hoạt động, cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ sản phẩm riêng lẻ sang nền tảng tích hợp.

Trình duyệt web ChatGPT Atlas sẽ chính thức đóng từ ngày 9/8. Ảnh: The Verge.

OpenAI sẽ chính thức ngừng hoạt động ChatGPT Atlas, trình duyệt web tích hợp AI từng được kỳ vọng cạnh tranh với Google Chrome, chỉ chưa đầy một năm sau khi sản phẩm ra mắt.

Động thái này phản ánh sự thay đổi chiến lược của công ty khi tập trung nguồn lực vào ChatGPT Work, nền tảng làm việc hợp nhất nhiều công cụ AI thay vì phát triển một trình duyệt độc lập.

Theo thông báo của OpenAI, ChatGPT Atlas sẽ bị ngừng hỗ trợ từ ngày 9/8. Cái kết được đánh giá khá bất ngờ đối với sản phẩm được giới thiệu vào tháng 10/2025 như một "trình duyệt AI" thế hệ mới, cho phép người dùng vừa duyệt web vừa trò chuyện với ChatGPT ngay trên thanh bên.

Khác với các trình duyệt truyền thống, Atlas được xây dựng trên nền Chromium nhưng tích hợp AI sâu vào trải nghiệm sử dụng. Người dùng có thể yêu cầu ChatGPT tóm tắt nội dung trang web, giải thích thông tin, chỉnh sửa văn bản ngay trên trang hoặc kích hoạt chế độ "agent" để AI tự thao tác trên website

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển Atlas thành một sản phẩm riêng, OpenAI cho biết những công nghệ và kinh nghiệm thu được từ trình duyệt này sẽ được đưa vào ChatGPT Work.

Trong chuỗi thông báo về ChatGPT Work, James Sun, thành viên nhóm phát triển OpenAI, cho biết những phản hồi từ người dùng Atlas đã giúp công ty hiểu rõ hơn cách AI agent có thể hỗ trợ duyệt web và xử lý công việc thực tế. Bài học này hiện được áp dụng vào trình duyệt tích hợp bên trong ChatGPT Work cũng như một trình duyệt đám mây dành cho môi trường làm việc.

Việc khai tử Atlas cũng phù hợp với định hướng mà OpenAI theo đuổi trong nhiều tháng qua. Trước đó, truyền thông Mỹ từng tiết lộ công ty muốn hợp nhất ChatGPT, công cụ lập trình Codex và Atlas thành một nền tảng duy nhất nhằm giảm tình trạng phát triển quá nhiều sản phẩm riêng lẻ.

Thay vì buộc người dùng chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng AI khác nhau, OpenAI muốn mọi tính năng đều tập trung trong một không gian làm việc thống nhất.

Đây không phải lần đầu OpenAI mạnh tay dừng một sản phẩm chưa đạt kỳ vọng. Gần đây, hãng cũng đã ngừng ứng dụng tạo video Sora dưới dạng độc lập để tích hợp công nghệ này vào hệ sinh thái ChatGPT, đồng thời tạm hoãn kế hoạch phát triển chế độ "adult mode" cho chatbot.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua trình duyệt AI ngày càng nóng lên. Năm 2025 và 2026 chứng kiến hàng loạt sản phẩm như Comet của Perplexity, Dia, Microsoft Edge tích hợp Copilot hay Google Chrome với Gemini, đều hướng đến mục tiêu biến trình duyệt thành một "AI agent" có thể thay người dùng thực hiện công việc thay vì chỉ hiển thị website.