Cục thuế đưa cảnh báo cho người dùng eTax Mobile

Một khoản thu nhập không thuộc về bạn có thể đang xuất hiện trên eTax Mobile. Cục Thuế đề nghị người dân kiểm tra dữ liệu từ năm 2021-2025 để kịp thời phản ánh sai sót.

Cục Thuế đề nghị người dân kiểm tra trên eTax Mobile để phát hiện các khoản thu nhập chịu thuế không thuộc về mình. Ảnh: Cục Thuế.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa gửi thư ngỏ tới cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đề nghị chủ động kiểm tra thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile.

Theo cơ quan thuế, thời gian qua đã có nhiều trường hợp phản ánh thông tin thu nhập và nghĩa vụ quyết toán thuế không đúng thực tế. Đáng chú ý, có trường hợp thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị sử dụng để khai khống thu nhập.

Những sai lệch này có thể làm phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, ảnh hưởng đến việc quyết toán, hoàn thuế và các giao dịch liên quan đến xác nhận thu nhập của người nộp thuế.

Để kiểm tra, người dân có thể truy cập mục “Tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN” trên ứng dụng eTax Mobile. Tại đây, người dùng có thể xem dữ liệu thu nhập do các tổ chức chi trả đã kê khai với cơ quan thuế và đối chiếu thông tin trong giai đoạn 2021-2025.

Việc phản ánh được thực hiện trực tuyến đối với từng nguồn thu nhập. Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được chuyển tới cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả để kiểm tra, đối chiếu và xác minh theo quy định.

Theo Cục Thuế, những phản ánh này cũng là nguồn thông tin giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai chưa đúng thực tế, đồng thời bảo đảm dữ liệu thu nhập của cá nhân được ghi nhận chính xác.

Bên cạnh việc kiểm tra thu nhập, Cục Thuế khuyến cáo người dân không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin định danh cá nhân, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử, mã OTP và các thông tin xác thực khác cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Người dân cũng cần thận trọng khi ký hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân đề nghị sử dụng với mục đích không rõ ràng. Cơ quan thuế lưu ý không cho mượn, cho thuê hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân nhằm kê khai thuế, kê khai thu nhập không đúng thực tế.

Cục Thuế cho biết sẽ tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người nộp thuế một cách khách quan, khẩn trương theo quy định.

Ngành thuế cũng sẽ tiếp tục nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và phối hợp với các đơn vị chi trả thu nhập để kịp thời khắc phục sai sót, bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế.