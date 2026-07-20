Cuộc gọi 6G bằng thiết bị của người Việt có thể diễn ra vào năm 2029

Qualcomm vừa ký kết để đối tác Việt Nam tiếp cận sớm nền tảng 6G, hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G vào đầu năm 2029 bằng thiết bị tự phát triển.

Viettel đặt mục tiêu thực hiện cuộc gọi 6G bằng thiết bị tự phát triển vào năm 2029. Ảnh: Viettel.

Viettel High Tech (Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel) vừa thông báo ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, qua đó chính thức tham gia nghiên cứu thế hệ mạng di động tiếp theo.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, thiết kế, phát triển và sản xuất trạm thu phát sóng 6G. Viettel đảm nhiệm các khâu từ nghiên cứu, tích hợp, sản xuất đến thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm, trong khi Qualcomm cung cấp nền tảng chipset cùng công cụ phát triển.

Hai bên cũng sẽ kiểm tra khả năng tương tác giữa nền tảng 6G của Qualcomm và thiết bị do Viettel phát triển, đồng thời tối ưu hiệu năng trong các điều kiện khai thác thực tế.

Đáng chú ý, Viettel được tiếp cận chipset và công cụ phát triển ngay từ giai đoạn đầu, thay vì chờ đến khi công nghệ được thương mại hóa rộng rãi. Chương trình này chỉ dành cho các đối tác chiến lược được Qualcomm lựa chọn, trong đó Viettel là đối tác đầu tiên trên toàn cầu tham gia.

Việc tiếp cận sớm nền tảng công nghệ cho phép Viettel phát triển sản phẩm song song với quá trình Qualcomm hoàn thiện chipset. Qua đó, tập đoàn có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu và sớm đưa thiết bị 6G ra thị trường khi nền tảng được thương mại hóa.

Viettel đặt mục tiêu thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính tập đoàn nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Đại diện Viettel và Qualcomm ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G. Ảnh: Viettel.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, mục tiêu này tiếp tục thể hiện định hướng làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất đến thương mại hóa và triển khai trên mạng lưới thực tế.

Hợp tác nghiên cứu 6G là bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ giữa Viettel và Qualcomm, được xây dựng từ quá trình phối hợp phát triển 5G Open RAN từ năm 2022. Trước đó, các thiết bị 5G do Viettel nghiên cứu trên nền tảng chipset của Qualcomm đã được triển khai rộng rãi trên mạng lưới.

Theo ông Durga Malladi, Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc Qualcomm Technologies, kết quả hợp tác cho thấy Viettel có khả năng tự nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các giải pháp vô tuyến, đồng thời triển khai mạng lưới trên quy mô lớn.

Qualcomm đánh giá việc Viettel nhanh chóng đưa 5G Open RAN vào khai thác thương mại đã trở thành mô hình tham khảo cho các nhà mạng khác. Từ đó, hãng đã kết nối một số doanh nghiệp viễn thông tại Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và châu Âu đến tìm hiểu kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất và triển khai mạng lưới của Viettel.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục mở rộng thị trường cho các thiết bị 5G do Viettel phát triển tại Đông Nam Á, Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Qualcomm sẽ hỗ trợ kết nối với các nhà mạng và đối tác quốc tế, trong khi Viettel cung cấp giải pháp cùng kinh nghiệm triển khai thực tế.

Từ nền tảng hợp tác này, phạm vi nghiên cứu giữa hai bên dự kiến được mở rộng khi bước sang 6G. Thế hệ mạng mới được định hướng phát triển theo mô hình AI nguyên bản, trong đó AI được tích hợp ngay từ kiến trúc nền tảng.

Viettel và Qualcomm có thể tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như điện toán hiệu năng cao, máy chủ trung tâm dữ liệu, công nghệ cảm biến, thiết bị AI tự chủ và hệ thống vô tuyến thế hệ mới.

Việc tham gia nghiên cứu ngay từ giai đoạn đầu giúp Viettel đồng hành cùng quá trình phát triển 6G trên thế giới, đồng thời chủ động xây dựng các sản phẩm viễn thông thế hệ tiếp theo. Đây cũng là bước đi nhằm đưa công nghệ “Make in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.