Facebook hoạt động trở lại, nhưng vẫn gặp lỗi đăng ảnh

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Facebook gặp lỗi không thể tải ảnh khi người dùng truy cập bằng trình duyệt web. Ảnh: Quang Nam.
Cụ thể, khi tải ảnh lên trang cá nhân qua phiên bản web, người dùng nhận thông báo ảnh không thể tải lên. Trong khi đó, thao tác tương tự trên ứng dụng Facebook dành cho điện thoại vẫn thực hiện bình thường.
Facebook chưa đưa ra giải thích về nguyên nhân của lỗi đăng ảnh này.
Trước đó, vào chiều 19/7, nhiều người dùng không thể truy cập Facebook bằng trình duyệt web. Khi mở website, họ chỉ nhận được thông báo “Tài khoản tạm thời không khả dụng”.
Ứng dụng Facebook trên điện thoại và Messenger vẫn hoạt động bình thường trong thời gian xảy ra sự cố.
Theo chuyên trang theo dõi lỗi trực tuyến Down Detector, hàng nghìn người dùng trên thế giới cùng phản ánh vấn đề với Facebook bản web. Đến khoảng 15h, số lượt báo lỗi đã vượt 5.000.
Trong thông báo hiển thị trên nền tảng, Facebook cho biết sự cố phát sinh từ website và đề nghị người dùng thử lại sau vài phút.
Đến khoảng 16h40, người dùng đã có thể truy cập trở lại phiên bản web. Tuy nhiên, lỗi tải ảnh lên vẫn xuất hiện với một số tài khoản.
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