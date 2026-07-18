Apple tăng giá iCloud+ tại Việt Nam, có gói tăng gần 32%

Từ ngày 17/7, Apple đồng loạt điều chỉnh giá 5 gói iCloud+ tại Việt Nam. Trong đó, gói quen thuộc với nhiều người dùng tăng mạnh nhất.

Apple đồng loại tăng giá 5 gói iCloud+ tại Việt Nam. Ảnh: Quang Nam.

Gói 50 GB có mức tăng tuyệt đối là thấp nhất nhưng lại cao nhất về tỷ lệ. Cụ thể, mức giá mới tăng từ 19.000 đồng lên 25.000 đồng/tháng, tương đương 31,58%. Đây là lựa chọn phổ biến với người dùng cá nhân nhờ dung lượng phù hợp cho nhu cầu sao lưu ảnh, video và dữ liệu cơ bản trên iPhone, trong khi chi phí thấp hơn đáng kể so với các gói còn lại.

Gói 200 GB tăng gần 29%, từ 69.000 đồng lên 89.000 đồng/tháng. Trong khi đó, 3 gói dung lượng lớn gồm 2 TB, 6 TB và 12 TB cùng tăng khoảng 20%.

Cụ thể, gói 2 TB tăng từ 249.000 đồng lên 299.000 đồng/tháng, gói 6 TB từ 749.000 đồng lên 899.000 đồng, còn gói 12 TB từ 1,499 triệu đồng lên 1,799 triệu đồng.

Việc Apple tăng giá iCloud+ nhận về nhiều phản ứng khác nhau từ người dùng tại Việt Nam.

Đang sử dụng gói 2 TB và chia sẻ dung lượng với 3 người thân, Thành Trung (Hà Nội) cho rằng mức tăng thêm 50.000 đồng mỗi tháng vẫn có thể chấp nhận. Theo bạn trẻ này, khi chia đều cho nhiều thành viên, chi phí phát sinh không quá lớn so với những tiện ích nhận được.

“iCloud không chỉ để lưu ảnh, video mà còn rất hữu ích khi cần thiết lập lại iPhone nếu máy bị mất hoặc hư hỏng. Dịch vụ này cũng giúp dữ liệu được đồng bộ liền mạch trong hệ sinh thái Apple”, anh Trung chia sẻ.

Trong khi đó, Bảo Chi (TP.HCM) lại cân nhắc rời iCloud+ sau đợt tăng giá. Nhu cầu lưu trữ dữ liệu trên cả điện thoại lẫn máy tính khiến cô ưu tiên một nền tảng có khả năng hoạt động linh hoạt trên nhiều hệ điều hành.

Chi cho biết đang cân nhắc chuyển sang Google Drive vì nền tảng này phù hợp hơn với nhu cầu công việc, cho phép lưu dữ liệu trên smartphone và đồng bộ thuận tiện với máy tính mà không phụ thuộc vào hệ điều hành.

Việt Nam nằm trong nhóm 8 thị trường được Apple điều chỉnh giá iCloud+ trong đợt này, cùng Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Ai Cập, New Zealand, Philippines và Indonesia. Hiện Apple chưa công bố nguyên nhân cụ thể cho quyết định tăng giá.

Bên cạnh iCloud+, người dùng Việt Nam cũng quan tâm liệu giá Apple Music có được điều chỉnh trong thời gian tới. Tại Mỹ và một số thị trường, giá dịch vụ này đã tăng, trong đó gói gia đình từ 16,99 USD lên 19,99 USD mỗi tháng, tương đương mức tăng khoảng 17,7%.

Tại Việt Nam, Apple Music hiện có giá 35.000-99.000 đồng mỗi tháng, tùy gói dành cho sinh viên, cá nhân hoặc gia đình.

Với người dùng muốn tiếp tục sử dụng hệ sinh thái Apple, chia sẻ dung lượng qua tính năng Chia sẻ trong gia đình có thể giúp giảm chi phí đáng kể.

Người dùng cũng nên kiểm tra dung lượng đang sử dụng, xóa bản sao lưu cũ, ảnh trùng lặp hoặc tệp không còn cần thiết trước khi nâng cấp. Trường hợp thường xuyên làm việc trên nhiều thiết bị và hệ điều hành, Google Drive, OneDrive hoặc Dropbox có thể là những lựa chọn thay thế.