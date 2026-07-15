Tiết kiệm hàng chục triệu khi tích hợp 5 loại thông tin vào VNeID

Từ ngày 15/8, người có VNeID mức 2 và tích hợp đủ 5 loại thông tin cơ bản có thể được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí nếu đáp ứng điều kiện của từng thủ tục.

Tùy điều kiện và thông tin đã tích hợp trên VNeID, người dân có thể được miễn hoàn toàn hoặc giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, người dân đáp ứng đủ điều kiện có thể được giảm lệ phí trước bạ nhà đất, ôtô, xe máy, đồng thời được miễn nhiều khoản phí khi làm thủ tục về căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu, cư trú, lý lịch tư pháp, đất đai và văn bằng.

Với mức lệ phí trước bạ nhà đất hay ôtô hiện tại, số tiền tiết kiệm được có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

5 nhóm thông tin cần tích hợp vào VNeID gồm giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài các thông tin cơ bản, VNeID còn có thể tích hợp giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, lý lịch tư pháp, mã số thuế cá nhân và giấy đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, có tài khoản VNeID mức 2 và tích hợp đủ 5 nhóm thông tin chưa đồng nghĩa người dân sẽ tự động được hưởng toàn bộ ưu đãi. Mỗi thủ tục có yêu cầu riêng về dữ liệu cần tích hợp, hình thức nộp hồ sơ và phương thức thanh toán.

Những thủ tục được miễn phí

Với phương tiện giao thông, lệ phí đăng ký, cấp biển được miễn khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số hoặc đăng ký xe tạm thời. Người dân phải tích hợp thêm giấy chứng nhận đăng ký của phương tiện trên VNeID.

Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cũng được miễn hoàn toàn. Chính sách áp dụng với giấy phép lái xe quốc gia, quốc tế và một số trường hợp đổi bằng lái do nước ngoài, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp. Để được hưởng ưu đãi, người dân phải tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID và thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến.

Người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến sẽ được miễn lệ phí nếu đã tích hợp đủ 5 nhóm thông tin cơ bản trên VNeID. Ưu đãi này cũng được áp dụng với một số thủ tục cư trú, gồm đăng ký thường trú, đăng ký hoặc gia hạn tạm trú và tách hộ.

Trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, chính sách áp dụng với một số thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, giấy thông hành và thẻ đi lại doanh nhân APEC. Người làm thủ tục phải tích hợp thêm thông tin hộ chiếu.

Phí cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng được miễn nếu thông tin lý lịch tư pháp đã có trên VNeID.

Lý lịch tư pháp sẽ được cấp miễn phí nếu thông tin lý lịch tư pháp đã có trên VNeID. Ảnh: Hoàng Lam.

Trong lĩnh vực hộ tịch, người dân có thể được miễn phí khi xin cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại kết hôn hoặc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Riêng với thủ tục đăng ký lại kết hôn và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, người dân phải tích hợp thêm thông tin giấy đăng ký kết hôn trên VNeID.

Ngoài ra, chính sách miễn phí còn áp dụng với một số thủ tục đất đai, gồm cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai. Để được hưởng ưu đãi, người dân phải tích hợp trên VNeID thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối với văn bằng, chứng chỉ, người dân được miễn phí khi xin cấp bản sao từ sổ gốc, chỉnh sửa nội dung hoặc cấp lại nếu dữ liệu tương ứng đã được tích hợp trên ứng dụng.

Giảm lệ phí trước bạ và một số khoản phí khác

Với nhà, đất nhận chuyển nhượng, người dân có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Chính sách chỉ áp dụng một lần trong một năm, với mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Để được hưởng ưu đãi, người làm thủ tục phải có tài khoản VNeID mức 2, khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trên VNeID cũng phải có mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 nhóm thông tin cơ bản.

Với ôtô, lệ phí trước bạ được giảm 50%, còn xe máy được giảm 100% khi đăng ký quyền sở hữu. Mức giảm cũng chỉ áp dụng một lần trong một năm và không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở.

Lệ phí trước bạ ô tô sẽ giảm 50%, với xe máy được miễn phí hoàn toàn. Ảnh: Hồng Quang.

Để được hưởng ưu đãi, người làm thủ tục phải có tài khoản VNeID mức 2, khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử. Trên ứng dụng cũng phải tích hợp mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 nhóm thông tin cơ bản.

Ngoài lệ phí trước bạ, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy cũng được giảm 50%. Người dân phải tích hợp trên VNeID thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc dữ liệu thiết yếu khác về công trình, cùng 5 nhóm thông tin cơ bản; đồng thời thực hiện thủ tục thẩm duyệt qua dịch vụ công trực tuyến.

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm cũng được giảm một nửa, áp dụng với các thủ tục đăng ký lần đầu, thay đổi nội dung, thông báo xử lý tài sản, xóa đăng ký và cấp bản sao văn bản chứng nhận.

Để được hưởng mức giảm này, công dân phải có tài khoản VNeID mức 2 và thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến. Nếu tài sản là ôtô, xe máy, người dân phải tích hợp chứng nhận đăng ký xe; nếu là nhà, đất, phải tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cả 2 trường hợp đều phải có đủ 5 nhóm thông tin cơ bản trên VNeID.

Mức ưu đãi của từng công dân sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID, gắn với tài khoản định danh điện tử cá nhân. Theo yêu cầu của người dân, thông tin này có thể được chia sẻ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính để làm căn cứ áp dụng chính sách.

Người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc người đồng thời thuộc nhiều diện hỗ trợ sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định.

Các chính sách trên có hiệu lực từ ngày 15/8/2026-28/2/2027. Người dân vẫn được quyền lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính, nhưng chỉ được miễn, giảm phí khi đáp ứng đầy đủ điều kiện của từng trường hợp.

Nghị quyết cũng quy định ngày 15/10 hàng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.