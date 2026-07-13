Kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử Singapore và ASEAN

Việc kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử Singapore và khu vực ASEAN là một trong 4 nhiệm vụ đột phá năm 2026 về khoa học, công nghệ.

VNeID sẽ sớm kết nối với hệ thống định danh điện tử của Singapore và các nước ASEAN. Ảnh: Xuân Sang.

Mục tiêu của việc kết nối là triển khai một số ứng dụng, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp các nước ASEAN giao thương. Đồng thời, cũng chuẩn bị thí điểm định danh hàng không quốc tế tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

Đây là một trong những nội dung trong Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị vào ngày 25/6.

Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Văn phòng Trung ương Đảng công bố hôm 11/7.

Chuyển biến sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, công tác chuyển đổi số đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nền tảng số và cơ sở dữ liệu quan trọng được hình thành, đưa vào khai thác. Việc xử lý văn bản điện tử, hồ sơ công việc, họp trực tuyến, cung cấp dịch vụ công, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử ngày càng đi vào thực chất.

Chuyển đổi số cũng góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị, phục vụ vận hành mô hình tổ chức mới và chính quyền 3 cấp. Một số mô hình, cách làm hiệu quả đã được thực tiễn kiểm chứng, cần tiếp tục hoàn thiện, phổ biến và nhân rộng.

Tuy nhiên, báo cáo tại phiên họp cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong quá trình triển khai.

Tỷ lệ giải ngân cho các nhiệm vụ chuyển đổi số mới đạt hơn 12,2%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chung của cả nước. Trong khi đó, nhiều cơ quan, địa phương, nhất là cấp xã, vẫn thiếu thiết bị đầu cuối, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực để làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu.

Khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu cũng chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư và yêu cầu quản trị. Tại cấp xã, các hệ thống, phần mềm và dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông. Cán bộ, công chức phải thao tác trên nhiều hệ thống khác nhau, làm phát sinh công việc trùng lặp, tăng áp lực xử lý và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, địa phương cũng chưa đồng đều. Trong cùng điều kiện thể chế, chính sách, có nơi triển khai tốt nhưng một số nơi vẫn chậm trễ, chủ yếu viện dẫn khó khăn, vướng mắc.

Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu tại các địa phương cao hơn nhiều một số bộ, ngành Trung ương, trong khi bộ, ngành phải là nơi dẫn dắt, kiến tạo thể chế, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình.

Theo kết luận phiên họp, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở nhận thức, chủ trương hay việc bố trí nguồn lực, mà ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Do đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi, xác định rõ trách nhiệm, đánh giá kết quả theo sản phẩm đầu ra và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Kế hoạch hành động 100 ngày

Trong thời gian tới, các cơ quan phải tập trung xử lý dứt điểm nhóm nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động 100 ngày.

Đầu tiên là những nhiệm vụ quá hạn, văn bản còn nợ đọng và các điểm nghẽn đã được xác định. Mỗi nhiệm vụ phải làm rõ người thực hiện, sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được lượng hóa bằng chỉ tiêu cụ thể, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Từ nay đến hết năm 2026, các cơ quan phải tập trung rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và tổ chức khai thác dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành; kết nối, chia sẻ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để khai thác, dùng chung theo quy định. Hạ tầng số và nền tảng số dùng chung cũng được ưu tiên phát triển, nhằm hạn chế đầu tư riêng lẻ, trùng lặp và lãng phí.

Định danh phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái là một trong các nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: Hera Robotics.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục định danh phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái; khẩn trương thúc đẩy kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và các nước ASEAN. Các ứng dụng, tiện ích trong nước cũng cần được mở rộng để phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.

Đối với dịch vụ công, hạ tầng số từ Trung ương đến cấp xã phải tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ thiết bị, kết nối, nền tảng và nhân lực để các cơ quan, chính quyền vận hành thuận lợi trên môi trường số.

Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả. Những thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu và có thể khai thác, tái sử dụng thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai hoặc cung cấp lại.

Chất lượng dịch vụ công trực tuyến phải được đánh giá dựa trên mức độ sử dụng thực tế, sự thuận tiện và thời gian, chi phí tiết giảm cho người dân, doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào số lượng thủ tục được cung cấp trực tuyến.

Về trí tuệ nhân tạo, Ban Chỉ đạo xác định AI là công cụ hỗ trợ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và năng suất lao động, nhưng không thay thế trách nhiệm, thẩm quyền và quyết định của con người.

Việc phát triển, ứng dụng AI phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền, có trách nhiệm và tránh lạm dụng. Các cơ quan được yêu cầu ưu tiên mô hình tập trung, dùng chung, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp, lãng phí; đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thiết kế, sử dụng AI.

Yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cũng được đặt ra đối với toàn bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số. Các hệ thống phải được bảo vệ ngay từ đầu, không để đến khi triển khai xong mới bổ sung giải pháp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính về an ninh, an toàn đối với hệ thống thông tin và dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, phải khẩn trương phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống; rà soát quy trình thu thập, lưu trữ, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; siết chặt quản lý tài khoản, phân quyền truy cập và giám sát hoạt động khai thác dữ liệu.