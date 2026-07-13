Công an cảnh báo trend tạo ảnh AI ‘ứng cử trưởng thôn’

Một trào lưu AI đang lan rộng trên mạng xã hội vừa được Cục A05 cảnh báo, vì có thể làm lộ dữ liệu cá nhân và kéo theo rủi ro pháp lý.

Trào lưu AI tạo "hồ sơ ứng cử Trưởng thôn" không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân mà còn có thể kéo theo rủi ro pháp lý. Ảnh: Quang Nam.

Người đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trên môi trường mạng có thể bị phạt đến 30 triệu đồng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an) nhắc đến quy định này khi cảnh báo về trào lưu dùng AI tạo “hồ sơ ứng cử trưởng thôn” đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Cục A05, thời gian gần đây, nhiều tài khoản sử dụng AI để tạo các hồ sơ mang tính hài hước, thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Những hồ sơ này thường có họ tên, ngày sinh, quê quán, nghề nghiệp và “chương trình hành động”.

Đáng chú ý, một số trường hợp sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của chính mình hoặc của người khác khi chưa được đồng ý. Việc cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng AI có thể dẫn đến nguy cơ lộ lọt thông tin nếu người dùng không kiểm soát chặt phạm vi chia sẻ.

Theo cơ quan chức năng, trưởng thôn là chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai chủ trương, chính sách và các công việc của cộng đồng.

Vì vậy, việc sử dụng hình ảnh hoặc chức danh này để tạo nội dung mang tính đùa cợt, giả mạo hoặc gây hiểu nhầm trên mạng xã hội được đánh giá là không phù hợp. Tùy tính chất và mức độ vi phạm, người đăng tải còn có thể bị xử lý nếu xâm phạm quyền về hình ảnh, dữ liệu cá nhân, danh dự hoặc nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Người dùng cần cẩn trọng khi chia sẻ thông tin và hình ảnh cá nhân lên AI. Ảnh: Cục A05 (Bộ Công An).

Cục A05 khuyến cáo người dùng cân nhắc trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các ứng dụng AI, kiểm soát phạm vi chia sẻ và không sử dụng hình ảnh, dữ liệu của người khác khi chưa được phép.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh nhiều trào lưu AI liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, trend “bước ra từ trang cá nhân” cũng từng được các chuyên gia an ninh mạng lưu ý vì tiềm ẩn nguy cơ lộ dữ liệu sinh trắc học.

Với trào lưu này, người dùng chỉ cần tải ảnh chân dung và hình ảnh giao diện trang cá nhân lên công cụ AI để tạo video hoặc hình ảnh theo phong cách điện ảnh. Tuy nhiên, khuôn mặt là dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm, rất khó thu hồi nếu bị thu thập, lưu trữ hoặc lạm dụng. Ngoài ảnh chân dung, người dùng còn có thể vô tình để lộ bối cảnh nhà ở, nơi làm việc, bạn bè hoặc trẻ em xuất hiện trong ảnh.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo không sử dụng ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân, hình ảnh nhạy cảm hoặc ảnh chứa thông tin riêng tư như địa chỉ nhà, biển số xe. Người dùng cũng nên lựa chọn công cụ từ các nhà phát triển uy tín, có chính sách bảo mật rõ ràng và không cấp quyền truy cập toàn bộ thư viện ảnh nếu ứng dụng chỉ cần một hình ảnh.