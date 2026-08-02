CEO Nvidia chỉ ra nghề sẽ có thu nhập 100.000 USD

Jensen Huang, CEO Nvidia cho rằng nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu sẽ mở ra cánh cửa thu nhập hơn 100.000 USD/năm cho thợ điện, công nhân xây dựng và thợ sửa ống nước.

Thị trường lao động đang trở thành một "bài toán khó" đối với nhiều sinh viên Gen Z mới tốt nghiệp, giữa bối cảnh thuế quan, bất ổn kinh tế và AI đang định hình lại toàn bộ kế hoạch tuyển dụng của giới doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, theo CEO Nvidia Jensen Huang, làn sóng cơ hội mang lại thu nhập từ 100.000 USD /năm lại không nằm trong các văn phòng ở Phố Wall hay Thung lũng Silicon. Thay vào đó, "mỏ vàng" sẽ đến tay những người làm công việc xây dựng.

Cụ thể, theo ông Huang, những người xây nhà máy chip, máy tính hoặc AI có thể nhận lương trăm nghìn USD và ai cũng có thể kiếm sống tốt mà không cần sở hữu bằng cấp.

Nghề tay chân lên ngôi

"Phân khúc lao động thủ công có tay nghề trong mọi nền kinh tế sẽ chứng kiến một sự bùng nổ. Lực lượng này sẽ phải tăng gấp đôi sau mỗi năm", ông Huang chia sẻ trong cuộc trò chuyện với CEO BlackRock Larry Fink tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào đầu năm nay.

Nhận định của CEO Nvidia được đưa ra dựa trên bối cảnh các gã khổng lồ công nghệ lao vào cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Theo dự báo của McKinsey, tổng chi tiêu vốn toàn cầu cho trung tâm dữ liệu có thể đạt 7.000 tỷ USD vào năm 2030.

CEO Nvidia Jensen Huang cảnh báo về tình trạng thiếu thợ điện và thợ sửa ống nước tay nghề cao trong các tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Ông Huang tin rằng thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của "đợt xây dựng hạ tầng lớn nhất trong lịch sử nhân loại", và quá trình này sẽ tạo ra rất nhiều việc làm.

"Thật tuyệt vời khi những công việc này lại gắn liền với lao động chân tay có tay nghề. Chúng ta sẽ cần đến những người thợ sửa ống nước, thợ điện, công nhân xây dựng và thợ sắt", đồng sáng lập Nvidia chia sẻ.

Một trung tâm dữ liệu rộng hơn 23.000 m2 có thể phải thuê tới 1.500 công nhân xây dựng trong giai đoạn thi công, thậm chí nhiều người trong số họ kiếm hơn 100.000 USD /năm, chưa kể tiền làm thêm giờ.

Khi hoàn thành, trung tâm sẽ có khoảng 50 nhân viên toàn thời gian vận hành và bảo trì và mỗi việc làm này lại tạo thêm khoảng 3,5 việc làm khác trong nền kinh tế.

Lời kêu gọi của CEO Nvidia nhằm tăng số lượng thợ điện và thợ ống nước, phản ánh quan điểm của ông rằng làn sóng cơ hội tiếp theo nằm ở mặt vật lý của công nghệ, không phải "chỉ ở phần mềm".

Đáng chú ý, Huang không phải là CEO duy nhất cảnh báo về tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề đang đến gần.

Từ năm 2025, Larry Fink, CEO của BlackRock, cho biết ông đã bày tỏ quan ngại với Nhà Trắng về việc trục xuất lao động nhập cư, cùng với sự thiếu quan tâm của giới trẻ Mỹ đang tạo ra "cơn bão lớn" cho ngành xây dựng trung tâm dữ liệu.

"Tôi thậm chí đã nói với các thành viên trong nhóm cố vấn của Tổng thống Donald Trump rằng chúng ta sắp thiếu hụt nghiêm trọng thợ điện cần thiết để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI", ông Fink nói tại một hội nghị năng lượng hồi tháng 3.

Trong khi đó, CEO Ford Jim Farley, cũng nhắc lại mối lo ngại trên, đồng thời chỉ ra khoảng cách giữa tham vọng đưa sản xuất về Mỹ và lực lượng lao động thực tế để hiện thực hóa điều đó.

Hiện nay, Mỹ đang thiếu khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng, theo một bài đăng trên LinkedIn hồi tháng 6 của Farley.

Cơn khát lớn nhất nước Mỹ

Trong lịch sử nước Mỹ, chưa từng có tiền lệ nào sánh được với sự bùng nổ đang diễn ra trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, với các công ty có nguồn vốn gần như vô hạn đang chạy đua để đáp ứng nhu cầu tăng vọt đối với các mô hình AI.

Sự bùng nổ này đã bù đắp cho sự suy giảm hoạt động ở các lĩnh vực khác, như xây dựng văn phòng, vốn chưa bao giờ phục hồi sau đại dịch.

Kể từ khi ChatGPT được phát hành, số lượng việc làm trong lĩnh vực xây dựng thương mại đã tăng lên đáng kể và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: The New York Times.

Thị trường nhà ở bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao, và ngành điện gió ngoài khơi bị đình trệ do sự phản đối chính trị. Tuy nhiên, sự cạnh tranh về lao động, chưa kể đất đai và vật liệu, đang bắt đầu gây áp lực lên các bộ phận khác của ngành.

Các nhà phát triển đang trả mức lương cao hơn cho người lao động, đặc biệt là ở các vùng nông thôn nơi các ông lớn đang xây dựng những trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Theo phân tích của trang web tuyển dụng Indeed, các công việc lắp đặt và bảo trì theo giờ tại các trung tâm dữ liệu được trả cao hơn 42% so với các công việc tương tự trong các lĩnh vực khác.

Đằng sau mức lương cao ngất ngưởng đó là một cuộc chiến giành nhân lực. Tại các khu vực ở Mỹ có nhiều dự án xây dựng trung tâm dữ liệu, như Dallas và Bắc Virginia, người lao động có thể chuyển việc để nhận tiền thưởng hoặc mức phụ cấp hàng ngày cao hơn.

Thậm chí, đã có tiền lệ về việc các công ty công nghệ phải tự đào tạo nhân viên bảo trì cơ sở vật chất. Cụ thể, Microsoft đã bắt đầu các chương trình đào tạo kỹ thuật viên trung tâm dữ liệu vào năm 2018, và đang vận hành 39 địa điểm trên toàn thế giới, với số lượng thợ đào tạo lên đến 15.000 người.

Nước Mỹ đang thiếu thợ lành nghề hơn bao giờ hết. Ảnh: The New York Times.

Tuy nhiên, với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, con số ấy vẫn là quá nhỏ bé. Để giải bài toán nhân lực này, nhiều công ty công nghệ đang hợp tác với các trường cao đẳng cộng đồng và công đoàn để thiết kế các khóa học giúp người lao động có thể nhanh chóng ra công trường, ngay cả khi họ vẫn tiếp tục học hỏi trong quá trình làm việc.

Một trong những nỗ lực lớn nhất có thể kể đến công ty mẹ Facebook, Meta. Gã khổng lồ mạng xã hội này đã phân bổ 115 triệu USD cho năm đầu tiên của chương trình mà họ cho là cam kết nhiều năm nhằm đào tạo công nhân xây dựng, bắt đầu với khoảng 5.000 người tham gia.

Các học viên sẽ hoàn thành khóa đào tạo kéo dài 4 tuần, được đài thọ chi phí đi lại và ăn ở, sau đó làm việc tại công trường với một trong những nhà thầu của Meta .