Cách nhận tick trắng miễn phí của Facebook

Facebook đang mở rộng chương trình cấp tick trắng, yêu cầu người dùng xác minh tài khoản bằng video selfie.

Facebook đang triển khai tick trắng miễn phí thông qua xác minh video selfie nhằm giúp người dùng chứng minh tài khoản thuộc về người thật. Ảnh: Bloomberg.

Meta đang mở rộng chương trình Facebook Verified, huy hiệu xác minh miễn phí dành cho người dùng Facebook. Khác với dịch vụ Meta Verified thu phí hàng tháng, tick trắng mới không yêu cầu đăng ký thuê bao hay xác minh bằng giấy tờ tùy thân. Thay vào đó, người dùng chỉ cần quay một đoạn video selfie ngắn để chứng minh tài khoản thuộc về người thật.

Theo Meta, tính năng được phát triển trong bối cảnh AI tạo sinh khiến việc tạo tài khoản giả, ảnh đại diện và nội dung giả mạo ngày càng dễ dàng. Tick trắng giúp người dùng nhận biết phía sau một tài khoản là một cá nhân đã hoàn thành quy trình xác minh danh tính, từ đó tăng mức độ tin cậy khi tương tác trên Marketplace, hội nhóm, Facebook Dating và trang cá nhân.

Tuy nhiên, Meta cũng nhấn mạnh huy hiệu này không đồng nghĩa với việc Facebook bảo chứng uy tín hay độ tin cậy của chủ tài khoản.

Để bắt đầu quá trình xác minh, người dùng mở Facebook, vào Cài đặt > Mật khẩu và bảo mật, sau đó chọn mục Video selfie xác minh. Tại đây, hãy chọn tài khoản cần xác minh và nhấn Tiếp. Trước khi thực hiện, Facebook sẽ hiển thị thông tin về quy trình xác minh cũng như cách nền tảng xử lý video selfie của người dùng.

Người dùng có thể truy cập Cài đặt > Mật khẩu và bảo mật > Video selfie xác minh để kiểm tra xem tài khoản đã được hỗ trợ tính năng hay chưa.

Tiếp theo, hệ thống sẽ gửi một mã xác nhận đến địa chỉ email đã liên kết với tài khoản. Sau khi nhập đúng mã, người dùng có thể tiến hành quay video selfie theo hướng dẫn. Trong bước cuối, nhấn Bắt đầu quay video selfie và làm theo các yêu cầu trên màn hình.

Sau khi xác minh email, người dùng chỉ cần quay một đoạn video selfie ngắn theo hướng dẫn để Facebook đối chiếu và xác minh danh tính.

Facebook sẽ yêu cầu ghi lại một đoạn video ngắn để đối chiếu khuôn mặt với thông tin trên tài khoản. Để quá trình xác minh diễn ra thuận lợi, nên thực hiện ở nơi có đủ ánh sáng và giữ khuôn mặt luôn nằm trong khung hình cho đến khi hoàn tất.

Nếu đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng và không có dấu hiệu giả mạo hoặc hành vi bất thường, tài khoản sẽ được cấp tick trắng sau khi quá trình xét duyệt hoàn tất.

Một điểm cần lưu ý là không phải mọi tài khoản đều đã thấy tính năng này. Meta cho biết Facebook Verified miễn phí đang được triển khai theo từng giai đoạn và từng thị trường, vì vậy nhiều người dùng sẽ phải chờ đến khi hệ thống mở quyền truy cập.

Người dùng cũng cần phân biệt tick trắng mới với Meta Verified. Dịch vụ Meta Verified vẫn là gói thuê bao trả phí, đi kèm các quyền lợi như hỗ trợ khách hàng ưu tiên, tăng cường bảo vệ trước nguy cơ mạo danh và một số tính năng bổ sung. Trong khi đó, tick trắng chỉ đóng vai trò xác minh rằng phía sau tài khoản là một người thật, không mang ý nghĩa tài khoản sẽ được ưu tiên hiển thị, tăng tương tác hay có nhiều quyền lợi hơn trên nền tảng.