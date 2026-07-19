Facebook lại sập diện rộng

Chiều 19/7, người dùng tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo tài khoản không khả dụng khi mở Facebook trên máy tính.

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh tiếp tục gặp lỗi diện rộng. Ảnh: Reuters.

Khi mở website Facebook, chủ tài khoản chỉ nhận được thông báo ngắn gọn "Tài khoản tạm thời không khả dụng", gây hoang mang. Trong khi đó, phiên bản trên di động vẫn có thể truy cập bình thường. Trên chuyên trang báo lỗi phần mềm online Down Detector, vấn đề được xác nhận bởi hàng nghìn người dùng khác trên khắp thế giới.

Đến 15h ngày 19/7, con số đã lên đến hơn 5.000. Các cá nhân trên nền tảng phản hồi chung một vấn đề với sự cố đang xuất hiện trên Facebook bản web. Trong phần thông báo, mạng xã hội cho biết thêm vấn đề tài khoản phát sinh do sự cố trên trang web. "Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục sớm. Vui lòng thử lại sau vài phút", Facebook ghi chú thêm.

Như thường lệ, nền tảng độc lập Meta Status (Trạng thái Meta) vốn dùng để cung cấp dữ liệu thời gian thực về hoạt động của các dịch vụ thuộc công ty, vẫn hiển thị tất cả hoạt động bình thường. Phía công ty chủ quản mạng xã hội vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vấn đề nêu trên. Trong khi đó, lượng lớn người dùng nền tảng này trên khắp thế giới đang bị ảnh hưởng, gián đoạn công việc.

Lượng báo Facebook lỗi tăng vọt vào chiều 19/7. Ảnh: Down Detector.

Tối ngày 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới bất ngờ gặp sự cố khi không thể truy cập vào các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Meta, bao gồm Facebook, Instagram và Messenger. Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20h40 (giờ Việt Nam). Theo phản ánh của số đông người dùng, ứng dụng Facebook tự động đăng xuất tài khoản và báo lỗi "phiên làm việc đã hết hạn".



Đến 21h30 cùng ngày, các dịch vụ của Facebook phần lớn được khôi phục. Người dùng bị thoát tài khoản đã có thể đăng nhập và sử dụng bình thường. Tuy nhiên, mạng xã hội chỉ âm thầm sửa lỗi, không nêu rõ nguyên nhân sự cố hay cam kết khắc phục.

Vụ việc đang tiếp tục được cập nhật.