Vì sao màn hình iPhone hiện đỏ lúc nửa đêm

Nhiều người bất ngờ khi iPhone chuyển sang màu đỏ vào ban đêm. Thực tế, đây là cách Apple thiết kế Chế độ chờ nhằm giảm chói mắt và tạo trải nghiệm dễ chịu hơn.

Chế độ chờ hiển thị chữ màu đỏ để thích nghi với môi trường. Ảnh: Macrumors.

Vừa qua, một bài đăng trên mạng xã hội Threads nhận về gần 500.000 lượt xem, thắc mắc về lý do giao diện iPhone chuyển sang màu đỏ rực vào lúc nửa đêm. Phía dưới, không ít bình luận thừa nhận họ từng "giật mình" khi lần đầu bắt gặp giao diện này, thậm chí ví nó như một cảnh khá đáng sợ.

Thực tế, đây là cách Chế độ chờ (StandBy) được Apple thiết kế để hoạt động vào ban đêm. Tính năng được Apple giới thiệu từ iOS 17. Khi iPhone được cắm sạc và đặt nằm ngang, màn hình có thể hiển thị đồng hồ, lịch, ảnh hoặc các widget, biến thiết bị thành một chiếc đồng hồ đầu giường hoặc màn hình thông tin mini.

Ban ngày, giao diện này hiển thị với màu sắc bình thường. Nhưng khi cảm biến ánh sáng nhận thấy môi trường xung quanh đủ tối, StandBy sẽ tự động chuyển sang Night Mode, toàn bộ đồng hồ và thông tin được hiển thị bằng tông màu đỏ.

Theo Apple, Night Mode được thiết kế để màn hình "không gây khó chịu khi bạn đang ngủ" và sẽ tự động kích hoạt trong điều kiện thiếu sáng. Màu đỏ có thể khiến nhiều người liên tưởng đến đèn cảnh báo, nhưng rất phù hợp dưới góc độ khoa học.

Người dùng bày phản ứng về chế độ ban đêm của Apple. Ảnh: Threads.

Trong một thảo luận trên Reddit, người dùng giải thích ánh sáng đỏ có độ chói thấp hơn so với ánh sáng trắng hoặc xanh. Nếu thức giấc lúc 2-3 giờ sáng chỉ để xem giờ, màn hình đỏ sẽ ít gây lóa mắt hơn, giúp người dùng dễ quay lại giấc ngủ.

Ngoài ra, ánh sáng đỏ cũng ảnh hưởng ít hơn đến khả năng thích nghi của mắt trong môi trường tối. Đây là lý do nhiều thiết bị sử dụng vào ban đêm như buồng lái máy bay, đài quan sát thiên văn hay một số thiết bị chuyên dụng cũng sử dụng đèn đỏ thay vì ánh sáng trắng.

Với iPhone sử dụng màn hình OLED, giao diện nền đen kết hợp các chi tiết màu đỏ cũng có thể góp phần tiết kiệm điện năng hơn so với việc hiển thị nhiều vùng sáng.

Nếu không thích giao diện đỏ của StandBy vào ban đêm, người dùng có thể tắt tính năng Chế độ ban đêm trong phần cài đặt. Để thực hiện, hãy mở Cài đặt (Settings) khi iPhone không ở chế độ StandBy.

Sau đó vào Chế độ chờ (StandBy), ấn Hiển thị (Display) và tắt công tắc Chế độ ban đêm (Night Mode). Sau khi tắt, StandBy sẽ không còn tự động chuyển sang tông màu đỏ hay giảm độ sáng khi iPhone được sử dụng trong môi trường tối.

Tuy nhiên, Apple lưu ý tùy chọn Chế độ ban đêm sẽ bị làm mờ và không thể điều chỉnh nếu mục Tắt màn hình đang được đặt ở Không bao giờ. Trong trường hợp này, người dùng cần chuyển thiết lập sang Tự động hoặc Sau 20 giây để có thể bật hoặc tắt Chế độ ban đêm.