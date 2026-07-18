Đừng đặt điện thoại trên bàn

Khoa học chứng minh sự xuất hiện của điện thoại trong tầm mắt làm suy giảm đáng kể khả năng tập trung và chất lượng các buổi gặp mặt, ngay cả khi ta không sử dụng thiết bị.

Chỉ riêng việc điện thoại xuất hiện trong tầm mắt đã làm giảm khả năng nhận thức của con người. Ảnh: Alberto Miranda.

Đặt điện thoại bên mình trên bàn làm việc hoặc bàn cafe, bàn ăn đã trở thành thói quen ăn sâu vào đời sống của nhiều người. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học cảnh báo hành vi tưởng chừng vô hại này lại gây tổn hại lớn cho hiệu suất não bộ lẫn cảm xúc của con người.

Nghiên cứu mang tên "Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity" do TS. Adrian F. Ward dẫn đầu tại Đại học Texas (Mỹ) đã chứng minh rằng chỉ riêng sự hiện diện của chiếc smartphone trong tầm mắt cũng làm giảm đáng kể khả năng nhận thức của con người.

Thử nghiệm được thực hiện trên khoảng 800 người, chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đặt điện thoại trên bàn. Nhóm thứ hai để trong túi quần hoặc túi xách. Nhóm thứ ba để điện thoại ở phòng bên cạnh. Kết quả cho thấy, nhóm để thiết bị ở phòng khác đạt điểm số kiểm tra năng lực trí tuệ cao nhất.

Đối với nhóm đặt máy trên bàn, hiệu suất não bộ bị sụt giảm mạnh. Tình trạng này xảy ra bất kể điện thoại đang bật hay tắt nguồn, lật úp hay lật ngửa màn hình.

“Chúng tôi nhận thấy một xu hướng rõ rệt: Điện thoại càng nằm trong tầm mắt, năng lượng nhận thức của người tham gia càng giảm sút”, ông Ward cho biết.

Khi đang cần tập trung làm việc hoặc dành thời gian cho những người yêu thương, nên đặt điện thoại càng xa càng tốt. Ảnh: The Standard.

Chuyên gia này giải thích thêm, dù không chủ đích nghĩ về điện thoại, bộ não vẫn phải tiêu tốn một phần tài nguyên vốn có giới hạn để kìm hãm sự chú ý đối với thiết bị.

Đồng quan điểm, Giáo sư tâm lý học Daniel Oppenheimer thuộc Đại học California nhận định: “Chúng ta đều biết rằng điện thoại có sức hút rất lớn. Chỉ riêng sự hiện diện của nó trong tầm mắt cũng gây áp lực lên tinh thần và làm giảm khả năng nhận thức”.

Không chỉ ảnh hưởng đến công việc, thói quen này còn gặm nhấm các mối quan hệ xã hội. Một nghiên cứu vào năm 2018 của Đại học British Columbia (Canada) đã thử nghiệm trên 300 người cùng ăn tối tại nhà hàng.

Một nhóm được yêu cầu đặt điện thoại lên bàn, nhóm còn lại cất hẳn thiết bị đi. Kết quả khảo sát sau bữa ăn cho thấy, những người để máy trên bàn thừa nhận họ liên tục bị phân tâm và ít trò chuyện sâu với người đối diện hơn. Sự xuất hiện của smartphone đã làm giảm đáng kể mức độ hạnh phúc cũng như cảm giác ngon miệng của họ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra một nghịch lý lớn. Nhiều người tin rằng điện thoại giúp giải khuây khi cuộc đối thoại bị gián đoạn. Tuy nhiên, các bàn ăn có điện thoại lại ghi nhận mức độ nhàm chán cao hơn hẳn.

“Khi chúng ta sử dụng điện thoại lúc đang ở bên những người quan trọng, chúng ta ít tận hưởng trải nghiệm đó hơn so với khi cất thiết bị đi”, tác giả Ryan Dwyer chia sẻ.

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên cốt lõi để bảo vệ bản thân. Nếu muốn hoàn thành công việc nhanh hơn hoặc tận hưởng trọn vẹn thời gian bên người thân, giải pháp duy nhất là cất điện thoại hoàn toàn khỏi tầm mắt.