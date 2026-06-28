Mẫu smartphone trên 20 triệu ở ranh giới ‘cận cao cấp’

HONOR 600 Pro là một trong những smartphone “quen mà lạ” vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Lạ vì máy là mẫu mới, vừa được ra mắt ở Trung Quốc vào tháng 5, và được hãng đem về Việt Nam trong tháng 6. Quen vì mẫu điện thoại này có nhiều nét thiết kế giống với iPhone 17 Pro Max, nhất phần “đảo” camera nổi lên ở mặt lưng và cách bố trí flash cùng cảm biến chiều sâu. Màu cam thậm chí gây tranh cãi ở thị trường Trung Quốc. Điểm khác biệt nằm ở camera siêu rộng (bên phải) hình oval, và phần mặt lưng không bị chia thành 2 màu như iPhone.

Nếu xét riêng từng chi tiết, thiết kế của HONOR 600 Pro vẫn đủ hấp dẫn. Máy sử dụng cạnh phẳng với các góc bo tròn, mặt lưng nhôm, cụm camera không nổi lên nhiều như máy ảnh các mẫu Android hàng đầu. Kích thước màn hình 6,5 inch vừa đem lại cảm giác cầm dễ chịu hơn, vừa giúp người dùng nhìn nhận đây là mẫu máy ngay dưới phân khúc đầu bảng, khi các smartphone cao cấp nhất đều chọn màn lớn hơn 6,9 inch.

Nút ở cạnh phải của máy vừa để bật tính năng AI (khi giữ), vừa để mở nhanh camera (nhấn đúp). Thay đổi nhỏ ở cách sử dụng giúp nút này linh hoạt hơn nút camera trên iPhone, hoặc nút AI riêng biệt trên điện thoại Oppo. Chất lượng hoàn thiện của máy tốt, đạt tiêu chuẩn chống nước, bụi IP68/IP69K.

Ngoại trừ kích thước nhỏ hơn, màn hình của HONOR 600 Pro có chất lượng hiển thị không thua kém gì các điện thoại đầu bảng. HONOR nhắc đến độ sáng đỉnh 8.000 nit, nhưng đó chỉ là con số đạt được trên vùng rất nhỏ. Dù vậy, khi sử dụng ngoài trời nắng gắt, màn hình vẫn sáng rõ. Màn hình AMOLED, hỗ trợ HDR và loa kép nằm ở hai đỉnh máy giúp trải nghiệm xem phim vào buổi tối ấn tượng. Tần số quét 120 Hz cũng đem lại cảm giác vuốt, hình ảnh chuyển động mượt mà.

HONOR trang bị chip Snapdragon 8 Elite cho mẫu 600 Pro. Đây là chip cao cấp nhất năm 2025, nếu so với các mẫu như Xiaomi 17 hoặc Oppo Find X9 Ultra sẽ thua thiệt một chút. Dù vậy, trải nghiệm thực tế của máy vẫn đảm bảo sự mượt mà, chơi các game nặng hay xử lý ảnh, cắt video đều đáp ứng tốt. Máy có lựa chọn bộ nhớ 256 hoặc 512 GB ở Việt Nam, và trong giai đoạn bộ nhớ đắt như hiện nay, mức chênh thực tế chỉ hơn 2 triệu giữa 2 phiên bản có thể coi là khá “hời”.

Điểm nhấn khác về mặt thông số là viên pin 7.000 mAh. Trong quá trình sử dụng thực tế, tôi dùng máy để vừa chụp ảnh, tra cứu thông tin, nhắn tin và phát Wi-Fi cho máy khác, và máy vẫn còn gần 30% sau khoảng 15 giờ. Bộ sạc theo máy với công suất 80 W cho phép sạc từ 0% lên 50% trong khoảng 30 phút.

Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 200 MP, telephoto 50 MP (zoom quang 3,5x) và siêu rộng 12 MP. Chất lượng camera chính tốt, xử lý xóa phông mượt, hãng cũng tích hợp cả tính năng phối màu dựa trên ảnh. Dù vậy, camera siêu rộng có chất lượng chưa tương xứng, có thể là điểm trừ với người thường xuyên chụp ảnh phong cảnh, góc siêu rộng.

Biến ảnh tĩnh thành video ngắn là tính năng AI độc đáo của HONOR 600 Pro. Việc tự tìm hiểu để tạo video rất đơn giản với các hướng dẫn có sẵn, chất lượng video chỉ ở mức vừa phải, vẫn lộ rõ là sản phẩm của AI, nhưng đủ để đem đến trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, máy cũng có những tính năng AI phổ biến như vùng bộ nhớ AI, chỉnh sửa ảnh, cài đằng bằng trí tuệ nhân tạo.

Phân khúc smartphone trên 20 triệu đang rất sôi động, với hàng loạt mẫu mới mới trong vài tháng qua. Xiaomi đưa dòng 17T lên mức cận cao cấp, trong khi Oppo có thương hiệu tốt về camera trên dòng Find X9s. Mẫu điện thoại của HONOR có sự cân bằng khi cấu hình, pin, camera đều ở mức đáp ứng tốt, tiệm cận các mẫu đầu bảng, cùng vài tính năng AI mới lạ. Điểm trừ nằm ở thiết kế thiếu cá tính. Nếu bỏ qua được yếu tố này và đề cao các giá trị thực dụng từ smartphone, HONOR 600 Pro cũng là sản phẩm đáng cân nhắc.

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