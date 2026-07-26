Hãng sao chép y hệt iPhone 17 Pro Max lại bị tố 'đạo nhái'

Logo mới của hãng điện thoại Trung Quốc Honor đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cộng đồng mạng tố nhái thiết kế game "quốc dân" và AI Grok

Logo mới của Honor, với thông điệp "Dám khác biệt". Ảnh: Honor.

Chiều 23/7, ông Li Jian, Giám đốc điều hành Honor, thông báo trên Weibo về việc ra mắt logo thương hiệu mới mang tên "Honor Ring". Đi kèm với logo này là khẩu hiệu mới: “Dám tồn tại” (Dare to be).

Logo vẫn giữ chữ HONOR quen thuộc nhưng được bổ sung biểu tượng hình tròn mở với một đường cắt chéo. Theo đại diện hãng, thiết kế này thể hiện tinh thần phá vỡ giới hạn.

Sự thay đổi này nằm trong Chiến lược Alpha của hãng. Mục tiêu là chuyển mình từ nhà sản xuất điện thoại thành tập đoàn hệ sinh thái AI toàn cầu. Việc dùng biểu tượng hình học tối giản cũng giúp Honor dễ nhận diện hơn tại thị trường quốc tế.

Logo của Honor bị cư dân mạng Trung Quốc chế giễu vì giống Grok và Vương Giả Vinh Diệu. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, bộ nhận diện mới lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng Trung Quốc vì nghi vấn đạo nhái. Cụ thể, biểu tượng này bị nhận xét là giống hệt logo của AI Grok (thuộc xAI của Elon Musk) và tựa game di động "quốc dân" Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings) do Tencent phát hành.

Cả "Honor Ring" và logo Honor of Kings đều đi theo xu hướng tối giản hóa dạng hình tròn. Sự trùng hợp về mặt ý tưởng này đã tạo ra hàng loạt chủ đề bình luận trên mạng xã hội.

“Logo mới này trông giống hệt logo của Grok, thậm chí còn giống cả Honor of Kings nữa”, một blogger công nghệ lên tiếng trên mạng xã hội.

Honor từng có chiến dịch truyền thông cho sản phẩm Honor 600 Pro "dằn mặt" Apple. Ảnh: Weibo.

Trước đây, Honor và Vương Giả Vinh Diệu từng vướng tranh chấp về nhãn hiệu chữ. Việc tiếp tục "đụng hàng" về mặt thiết kế đồ họa lần này khiến công chúng không khỏi hoài nghi về tính sáng tạo của thương hiệu.

​Giới phân tích nhận định các phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội chỉ là xu hướng ngắn hạn và khó cấu thành vi phạm pháp lý do hình tròn hở là dạng hình học phổ biến.

“Thiết kế tốt luôn có một sự hiểu ngầm”, một cư dân mạng đùa vui về sự trùng hợp kỳ lạ này.

​Dù đối mặt với vô số lời mỉa mai, vụ việc lại vô tình đem đến hiệu ứng truyền thông rất lớn cho Honor. Trái ngược với thương vụ tốn 2 triệu Nhân dân tệ ( 300.000 USD ) của Xiaomi chỉ để sửa nhẹ phông chữ, việc Honor đổi mới hình ảnh bất chấp tranh cãi được đánh giá là chiến dịch truyền thông tạo hiệu ứng lan truyền tốt ngoài mong đợi.

Về lâu dài, việc công chúng nhớ đến logo này như một biểu tượng AI riêng biệt hay bản sao của Grok và Vương Giả Vinh Diệu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng các sản phẩm tiếp theo của Honor.

Bên cạnh chiến lược nhận diện, Honor đầu năm nay cũng thu hút sự chú ý khi cho ra mắt mẫu điện thoại Honor 600 Pro với thiết kế được đánh giá là quá giống iPhone 17 Pro. Không dừng lại ở đó, thương hiệu này còn đẩy căng thẳng lên cao khi thực hiện các chiến dịch quảng cáo khiêu khích, dằn mặt trực diện ngay trước hàng loạt cửa hàng bán lẻ của Apple.