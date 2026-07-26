Qualcomm báo tin buồn

Qualcomm dự kiến điều chỉnh giá sản phẩm với mức tăng 2 chữ số từ ngày 1/9, làm trầm trọng thêm viễn cảnh sản phẩm công nghệ đắt lên.

Logo Qualcomm trong một triển lãm công nghệ tại Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo gửi đến khách hàng, Qualcomm cho biết sẽ nâng giá sản phẩm với mức tăng 2 chữ số. Việc tăng giá dự kiến có hiệu lực trên hàng giao sau ngày 1/9. Qualcomm thừa nhận không còn khả năng hấp thụ chi phí tăng vọt từ nhà cung cấp. Doanh nghiệp này cũng đang tích cực tìm kiếm nguồn linh kiện mới.

Theo Bloomberg, động thái này có khả năng ảnh hưởng lớn đến ngành công nghệ. Giống như phần còn lại, Qualcomm đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Khủng hoảng ảnh hưởng đến mọi thiết bị từ smartphone, siêu máy tính đến xe hơi.

Sự bùng nổ của AI và xu hướng đầu tư trung tâm dữ liệu gây áp lực lên ngành sản xuất chip nhớ và bán dẫn nói chung, khiến các linh kiện phổ thông trở nên khan hiếm.

Qualcomm là một trong những khách hàng lớn nhất của TSMC, công ty dẫn đầu thế giới về gia công chip. Ngược lại, hãng chip Mỹ là nhà cung cấp lớn nhất cho Samsung và một số hãng smartphone Trung Quốc như Xiaomi. Chip Qualcomm cũng xuất hiện trên thiết bị đeo của Meta.

Đầu năm nay, Qualcomm giới thiệu chip Snapdragon C, tập trung cho laptop Windows với giá 300 USD . Dù vậy theo The Verge, những thiết bị trên có thể đắt hơn nếu nhà sản xuất chuyển mức điều chỉnh từ Qualcomm cho người dùng.

Qualcomm không phải công ty duy nhất tăng giá. Trong bối cảnh thiếu linh kiện diện rộng, hầu hết thiết bị công nghệ đã tăng giá. Một số sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm máy chơi game, bo mạch Raspberry Pi, iPad, Mac cho đến smartphone Samsung và Google. Vài thiết bị chịu cảnh giảm cấu hình trong khi giá tăng, một số thậm chí bị hủy hoặc hoãn ra mắt.

Cổ phiếu Qualcomm đạt mức cao nhất trong phiên giao dịch ngày 24/7, thời điểm thông tin được Bloomberg đăng tải. Dấu hiệu này cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng doanh thu công ty sẽ tăng. Dù vậy, cổ phiếu công ty giảm sau đó vào chiều cùng ngày (giờ New York).

Doanh số Qualcomm sụt giảm trong năm nay do tình trạng thiếu chip nhớ làm hạn chế sản lượng smartphone. Các nhà phân tích ước tính tình trạng sẽ kéo dài đến năm sau.

Một mẫu tablet dùng chip Qualcomm trưng bày tại triển lãm điện tử Computex. Ảnh: Bloomberg,

Qualcomm, Nvidia, Apple và hầu hết công ty thiết kế chip đang cố gắng tăng cường nguồn cung từ TSMC. Dù vậy, công ty từ đảo Đài Loan thừa nhận tình trạng thiếu chip sẽ tiếp diễn kể cả khi tăng sản lượng.

TSMC được xem là "điểm nghẽn" của ngành công nghiệp điện tử toàn cầu, một phần bởi các đối thủ như Samsung, Intel chưa thể đáp ứng sản lượng và chất lượng chip cao cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Trước đó, Nikkei đưa tin TSMC dự kiến tăng giá dịch vụ sản xuất chip tiên tiến và chip hoàn thiện lên tới 10% vào năm 2027, nhằm bù đắp chi phí tăng cao của nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất và xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới ở nước ngoài.

Báo cáo cho biết nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã hoàn tất đàm phán với khách hàng với mức tăng từ 5-10%, tuỳ thuộc đối tác và sản phẩm. TSMC cũng có thể cộng thêm phí phụ thu lên đến 15% khi khách hàng tăng đơn đặt hàng vượt quá dự báo ban đầu.

Điều này có thể ảnh hưởng đến Apple nếu công ty đánh giá thấp nhu cầu đối với sản phẩm mới. Do đó, tổng mức tăng giá cho một số đơn đặt hàng chip cao cấp có thể vượt quá 10%.