iPhone, MacBook sắp tăng giá?

Giá chip Apple Silicon, nền tảng sức mạnh bên trong các dòng thiết bị chủ chốt của Apple, sắp tăng 10%, tạo thêm áp lực lớn cho giá bán lẻ sản phẩm.

Sau bộ nhớ, giá iPhone lại có thể tăng vì chi phí sản xuất chip. Ảnh: Reuters.

Sau khi tuyên bố không thể tiếp tục gánh chịu chi phí bộ nhớ cao ngất ngưởng, Apple tăng giá nhiều dòng sản phẩm vào cuối tháng 6. Giá iPhone sắp ra mắt vào tháng 9 cũng được dự đoán tăng đáng kể so với thế hệ trước.

Bất chấp lời trấn an của Apple về “nỗ lực không ngừng để tìm ra giải pháp”, nhiều người tin rằng đợt tăng giá này sẽ được duy trì lâu dài. Giờ đây, mọi thứ còn tệ hơn khi TSMC tăng giá sản xuất chip.

Theo Nikkei Asia, TSMC dự kiến tăng giá dịch vụ sản xuất chip tiên tiến và chip hoàn thiện lên tới 10% vào năm 2027, nhằm bù đắp chi phí tăng cao của nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất và xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới ở nước ngoài.

Báo cáo cho biết nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã hoàn tất đàm phán với khách hàng với mức tăng giá từ 5-10%, tuỳ thuộc vào đối tác và sản phẩm. TSMC cũng có thể cộng thêm phí phụ thu lên đến 15% khi khách hàng tăng đơn đặt hàng vượt quá dự báo ban đầu.

Điều này có thể ảnh hưởng đến Apple nếu công ty này đánh giá thấp nhu cầu đối với một sản phẩm mới. Do đó, tổng mức tăng giá cho một số đơn đặt hàng chip cao cấp có thể vượt quá 10%.

Khách hàng chính của TSMC bao gồm các nhà phát triển chip hàng đầu như Nvidia, Apple, Google, Amazon, Qualcomm, Arm và MediaTek.

Theo các chuyên gia nắm rõ với chiến lược định giá của TSMC, nhà sản xuất chip này chọn cách tiếp cận dung hoà. Thay vì tăng giá ngay lập tức, TSMC trì hoãn việc tăng giá đến năm 2027, tạo thời gian cho khách hàng điều chỉnh sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.

Trước thông tin trên, TSMC từ chối bình luận, chỉ cho biết họ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với khách hàng để bán giá trị dịch vụ của mình.