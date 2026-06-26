Những sản phẩm Apple vừa tăng giá đêm qua

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Đồng loạt tăng giá

Tối ngày 25/6, Apple bất ngờ đóng cửa hàng trực tuyến trong ít phút rồi mở lại với biểu giá mới tăng từ 15% đến 25% cho hàng loạt thiết bị phần cứng. Động thái điều chỉnh giá đột ngột vào giữa năm này áp dụng trên quy mô toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ, báo hiệu một giai đoạn đầy biến động đối với người tiêu dùng yêu công nghệ.

Ảnh: Bloomberg.