Những sản phẩm Apple vừa tăng giá đêm qua
Đợt điều chỉnh giá bất thường của Apple khiến hàng loạt thiết bị công nghệ tại Việt Nam tăng mạnh tới 25%, hệ quả từ cơn sốt AI làm cạn kiệt nguồn cung chip nhớ toàn cầu.
01
Đồng loạt tăng giá
Tối ngày 25/6, Apple bất ngờ đóng cửa hàng trực tuyến trong ít phút rồi mở lại với biểu giá mới tăng từ 15% đến 25% cho hàng loạt thiết bị phần cứng. Động thái điều chỉnh giá đột ngột vào giữa năm này áp dụng trên quy mô toàn cầu, bao gồm cả thị trường Việt Nam. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ, báo hiệu một giai đoạn đầy biến động đối với người tiêu dùng yêu công nghệ.
Ảnh: Bloomberg.
02
MacBook Neo
Là một trong những dòng máy tính xách tay bán chạy nhất của Apple tại Việt Nam MacBook Neo ghi nhận mức tăng giá khởi điểm từ 16,5 triệu đồng lên 19,5 triệu đồng. Mức chênh lệch 3 triệu đồng này khiến sản phẩm không còn nằm trong phân khúc giá rẻ tiếp cận học sinh, sinh viên như trước, gây áp lực lớn cho những ai đang có ý định nâng cấp máy.
Ảnh: Julian Chokkattu.
03
MacBook Air
Mẫu máy tính quốc dân MacBook Air M5 cũng không thoát khỏi làn sóng bão giá lần này khi tăng mạnh từ 30 triệu đồng lên 35 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Theo ghi nhận từ thị trường, cấu hình máy có dung lượng RAM và bộ nhớ lưu trữ càng cao thì mức điều chỉnh giá càng lớn, do chi phí linh kiện đầu vào cấu thành nên sản phẩm tăng vọt.
Ảnh: Apple.
04
iPad Pro
Dòng máy tính bảng cao cấp nhất của hãng là iPad Pro sử dụng chip M5 có mức tăng lên tới 6 triệu đồng, đẩy giá khởi điểm từ 30 triệu lên đến 36 triệu đồng. Dù các chuỗi bán lẻ lớn trong nước chưa đổi giá trên kệ, nhưng đại diện các hệ thống đều xác nhận việc tăng giá sẽ đồng loạt diễn ra ngay trong tuần này.
Ảnh: karlconrad/Instagram.
05
Mac Mini và Mac Studio
sở hữu cấu hình phần cứng cực mạnh. Điển hình như phiên bản Mac Studio trang bị chip M4 Max cùng bộ nhớ RAM 96 GB đã bị đội giá thêm gần 20 triệu đồng. Sự điều chỉnh này trực tiếp giáng một đòn mạnh vào chi phí đầu tư của các studio đồ họa chuyên nghiệp.
Ảnh: ProVideo Coalition.