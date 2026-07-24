Không biết code vẫn 'hốt bạc' trên App Store

Làn sóng "vibe coding" giúp nhiều tay ngang dễ dàng tạo ứng dụng bằng AI và kiếm lợi nhuận lớn trên App Store.

App Store đang tràn ngập ứng dụng được lập trình bằng AI. Ảnh: Nikolas Kokovlis.

Làn sóng "vibe coding" đang mở ra cơ hội kiếm tiền nhanh chóng cho những người không chuyên. Nhờ các công cụ AI thế hệ mới, việc phát triển ứng dụng di động chưa bao giờ dễ dàng và tốc độ đến thế.

Tuy nhiên, sự bùng nổ quá nhanh về số lượng ứng dụng mới đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Thị trường xuất hiện nguy cơ bội thực nội dung và khiến hệ thống kiểm duyệt của Apple rơi vào tình trạng quá tải.

Không biết code vẫn kiếm được tiền

Khái niệm "vibe coding" được hiểu đơn giản là việc người dùng mô tả ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự động lập trình và hoàn thiện ứng dụng. Nhờ loại bỏ hoàn toàn rào cản kỹ thuật, phương pháp này giúp rút ngắn thời gian phát triển ứng dụng từ vài tháng xuống chỉ còn vài ngày.

Marco Perez, kỹ sư phần mềm 27 tuổi tại Chicago, là ví dụ điển hình cho xu hướng này. Dù chưa từng phát triển ứng dụng di động, anh đã tạo ra InfoDrizzle - một nền tảng tổng hợp tin tức, chỉ sau 7 tuần nghiên cứu cùng AI. Sản phẩm nhanh chóng thu hút hơn 1.300 lượt tải và mang về 500 USD lợi nhuận.

Marco Pérez, một kỹ sư phần mềm ở Chicago, xem vibecoding như một cơ hội nghề nghiệp tiềm năng. Ảnh: JamieDavis/New York Times.

Thắng lợi đầu tay giúp Perez tự tin hơn. Ở sản phẩm tiếp theo mang tên Stampa - một ứng dụng biến ảnh chụp thành tem kỹ thuật số, anh chỉ mất đúng một tuần để hoàn thành. Stampa tạo nên cơn sốt ngắn hạn khi đạt 20.000 lượt tải cùng 3.000 USD lợi nhuận.

Thành công này khiến anh quyết định nghỉ việc tại ngân hàng JPMorgan Chase để tập trung phát triển ứng dụng triển App Store toàn thời gian.

“Tôi thường xuyên trao đổi với những người đi trước. Thật kinh ngạc khi thấy số tiền họ kiếm được, những cơ hội mở ra cùng tốc độ triển khai nhanh đến mức nào”, Perez chia sẻ.

Thị trường ứng dụng di động vốn từng bão hòa trước sự thống trị của các tập đoàn công nghệ lớn nay sôi động trở lại nhờ sự trỗi dậy của giới lập trình viên độc lập. Nhờ sự hỗ trợ từ AI, rào cản kỹ thuật để gia nhập thị trường gần như bị xóa bỏ.

Thế khó của App Store

Sự phổ biến của các công cụ như Claude Code, Codex hay Replit đang tạo nên một làn sóng ứng dụng đổ về App Store. Theo dữ liệu từ Sensor Tower, số lượng ứng dụng mới ra mắt trong năm ngoái đã tăng 30%, đạt khoảng 600.000 sản phẩm.

Đà tăng trưởng này tiếp tục bùng nổ khi chỉ trong nửa đầu năm nay, con số này đã vượt mốc 560.000. Đáng chú ý, riêng quý I, App Store đã ghi nhận 235.800 lượt đăng ký mới, tăng tới 84% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lượng tải về của người dùng lại tăng trưởng rất chậm, chỉ đạt mức 2 - 3%. Sự chênh lệch này khiến giới phân tích lo ngại App Store đang bị bôi bẩn bởi vô số ứng dụng rác, kém chất lượng hoặc nhái lại ý tưởng của nhau.

Số lượng ứng dụng mới đang bùng nổ trên App Store, tuy nhiên nhu cầu người dùng lại không hề tăng. Ảnh: Sensor Tower.

Mặt khác, toàn bộ áp lực sàng lọc hiện đổ dồn lên đội ngũ kiểm duyệt của Apple. Trước đây, thời gian viết code kéo dài đóng vai trò như bộ lọc tự nhiên. Giờ đây, khi ai cũng có thể tạo ứng dụng trong vài giờ, hệ thống kiểm duyệt đang bị nghẽn cổ chai nghiêm trọng. Nhiều nhà phát triển phản ánh thời gian chờ duyệt ứng dụng bị kéo dài từ 48 giờ lên tới gần một tháng.

Nhằm siết chặt quản lý, Apple đã mạnh tay chặn cập nhật hoặc gỡ bỏ những ứng dụng cho phép chạy code trực tiếp. "Táo khuyết" lý giải các phần mềm này vi phạm quy định cấm tự ý thay đổi tính năng sau khi được phê duyệt.

Dù vậy, nước đi của hãng cũng đối mặt với nhiều rủi ro. Việc thắt chặt chính sách có thể đẩy người dùng sang các nền tảng web hoặc hình thức cài đặt ngoài. Điều này khiến Apple đứng trước nguy cơ vướng vào các rắc rối pháp lý mới về chống độc quyền tại thị trường Châu Âu.