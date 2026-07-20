iPad mini sắp khác hoàn toàn

Apple được cho là sẽ trang bị màn hình OLED cho iPad mini mới, đánh dấu lần nâng cấp màn hình lớn nhất của dòng sản phẩm này kể từ năm 2021.

Apple được cho là sẽ ra mắt iPad mini dùng màn hình OLED vào mùa thu năm nay, cùng kế hoạch làm mới toàn bộ dòng iPad trong năm 2027. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang chuẩn bị mang đến bản nâng cấp lớn nhất cho iPad mini trong nhiều năm qua. Mẫu iPad mini thế hệ mới có tên mã J510 sẽ lần đầu được trang bị màn hình OLED và có thể ra mắt ngay trong mùa thu năm nay.

Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần đầu công nghệ OLED xuất hiện trên iPad mini. Trước đó, Apple chỉ mang màn hình này lên iPhone từ năm 2017 và iPad Pro từ năm 2024. OLED cho khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ hơn, độ tương phản cao và màu đen sâu hơn so với tấm nền LCD truyền thống.

Bloomberg cho biết Apple có thể công bố thiết bị vào tháng 9 và phát hành trước tháng 10. Đây cũng là bản thay đổi đáng kể đầu tiên của iPad mini kể từ khi dòng sản phẩm được thiết kế lại vào năm 2021. Những lần cập nhật sau đó chủ yếu chỉ nâng cấp bộ xử lý.

Bên cạnh iPad mini, Apple cũng đang chuẩn bị làm mới toàn bộ danh mục iPad trong năm 2027. Mẫu iPad tiêu chuẩn, tên mã J581, dự kiến ra mắt ngay trong quý I với thay đổi chủ yếu nằm ở bộ xử lý nhanh hơn, thay vì thiết kế mới.

Trong khi đó, iPad Air sẽ tiếp tục có hai phiên bản 11 inch và 13 inch, dự kiến trình làng vào mùa xuân năm sau. Bloomberg trước đó cũng tiết lộ Apple đang phát triển thế hệ iPad Pro mới cùng thời điểm, đồng thời chuẩn bị nâng cấp Apple Pencil.

Các sản phẩm mới được kỳ vọng giúp Apple duy trì đà tăng trưởng của mảng iPad. Hai quý gần nhất, doanh số dòng máy tính bảng này đều vượt dự báo của Phố Wall. Ước tính doanh thu iPad có thể tăng khoảng 6% trong năm tài chính hiện tại, lên gần 30 tỷ USD .

Động thái này diễn ra sau khi Apple tăng giá hàng loạt thiết bị vào tháng trước. Công ty cho biết đang chịu áp lực từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu, khiến chi phí sản xuất tăng cao. Giá khởi điểm của iPad mini hiện là 599 USD , cao hơn 100 USD so với trước. Việc bổ sung màn hình OLED nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá sản phẩm lên.

Apple cũng đang phát triển phiên bản iPad Air sử dụng màn hình OLED trong tương lai. Tuy nhiên, mẫu iPad tiêu chuẩn vẫn sẽ duy trì màn hình LCD để giữ giá bán ở phân khúc phổ thông.

Trong tương lai, iPad mini có thể phải đối mặt với một đối thủ ngay trong hệ sinh thái Apple. Bloomberg cho biết mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, dự kiến ra mắt trong tháng 9, sẽ sở hữu màn hình khoảng 7,8 inch khi mở ra và giao diện gần giống iPad.

Dù vậy, mức giá được dự đoán trên 2.000 USD sẽ giúp iPad mini tiếp tục giữ lợi thế ở phân khúc máy tính bảng cỡ nhỏ có giá dễ tiếp cận hơn.