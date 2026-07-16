Apple đón tin mừng tại thị trường đông dân nhất thế giới

Trung Quốc vừa cấp phép cho Apple Intelligence trên iPhone sau thời gian dài trì hoãn, trong đó Alibaba và Baidu sẽ hỗ trợ công nghệ AI.

Người dùng iPhone tại Trung Quốc sắp được trải nghiệm Apple Intelligence. Ảnh: Bloomberg.

Việc Trung Quốc cấp phép là bước tiến quan trọng với nhà sản xuất iPhone, sau gần 2 năm chưa thể đưa bộ công cụ AI đến người dùng tại quốc gia này.

Theo tài liệu, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã công bố việc phê duyệt Apple Intelligence trong thông báo ngày 15/7. Dịch vụ này được cấp phép cùng 6 dịch vụ AI khác trên smartphone, gồm Galaxy AI của Samsung cùng các dịch vụ từ Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi và ZTE.

Apple Intelligence là bộ tính năng AI được Apple phát triển cho iPhone. Công cụ này có thể tóm tắt email, hỗ trợ soạn văn bản, chỉnh sửa hình ảnh và thực hiện một số tác vụ thông minh khác. Tại Trung Quốc, Táo khuyết sẽ triển khai dịch vụ với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Alibaba và Baidu.

Đại diện Alibaba cho biết mô hình ngôn ngữ lớn Qwen của tập đoàn sẽ được tích hợp vào trải nghiệm Apple Intelligence trong iOS, iPadOS, macOS và visionOS dành cho người dùng tại Trung Quốc. Theo đại diện này, người dùng có thể tiếp cận năng lực tạo văn bản và hình ảnh từ mô hình Qwen.

Baidu cũng xác nhận đang hợp tác với Apple để phát triển các tính năng AI cho Apple Intelligence tại Trung Quốc. Trong khi đó, Tencent và ByteDance từng tham gia đàm phán về triển khai AI cho Apple lại chưa đưa ra bình luận.

Tuy vậy, giấy phép hiện chỉ được nêu rõ cho thiết bị iPhone. Thông báo chưa xác nhận về việc triển khai Apple Intelligence trên iPad, Mac và các thiết bị Apple khác bán.

Việc được phê duyệt có ý nghĩa lớn với Apple. Công ty đã triển khai Apple Intelligence tại Mỹ từ năm 2024 và tại châu Âu từ năm 2025. Tuy nhiên, người dùng Trung Quốc vẫn phải chờ do quy định kiểm soát AI tạo sinh.

Thời điểm phê duyệt cũng đáng chú ý. Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ dự kiến ra mắt dòng iPhone mới vào đầu tháng 9. Việc Apple Intelligence được bật đèn xanh có thể giúp công ty cải thiện sức hút tại Trung Quốc, nơi người dùng ngày càng quan tâm đến tính năng AI trên smartphone.

Dù vậy, việc được cấp phép không đồng nghĩa dịch vụ sẽ có mặt ngay lập tức. Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research cho rằng đây là bước tiến quan trọng, song Apple Intelligence có thể chỉ được triển khai vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Ông cũng cho rằng Apple có thể tích hợp thêm các mô hình AI nội địa trong tương lai.