Apple lại thắng

Apple và Samsung vẫn duy trì lợi thế tăng trưởng trong bối cảnh thị trường smartphone biến động.

iPhone 17 mẫu cơ bản. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia, doanh số smartphone toàn cầu quý II giảm 4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ khủng hoảng bộ nhớ làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá linh kiện lên cao. Bất chấp thị trường biến động, Samsung và Apple ghi nhận doanh số tăng, lần lượt 2% và 4% so với quý II/2025.

Apple có kết quả kinh doanh quý II tốt nhất từ trước đến nay với thị phần kỷ lục (20%), xếp thứ 2 toàn cầu. Những năm trước, quý II thường là giai đoạn có tốc độ tăng trưởng chậm nhất năm của Táo khuyết.

"Dòng iPhone 17 mang đến một trong những chu kỳ nâng cấp iPhone mạnh nhất lịch sử Apple", các nhà phân tích tại Omdia nhấn mạnh.

Apple còn hưởng lợi từ việc giữ giá bán iPhone ổn định, trong khi nhiều đối thủ phải tăng giá. Tuy nhiên khi nhiều sản phẩm Táo khuyết đắt lên từ cuối quý II, tác động đến dòng iPhone là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Samsung vẫn là hãng smartphone lớn nhất toàn cầu quý II với thị phần 22%, chủ yếu nhờ nhu cầu ổn định và nguồn cung dồi dào. Dòng Galaxy S26 bán trễ cũng giúp chuyển một phần nhu cầu sang quý II cho phân khúc cao cấp. Theo Omdia, Samsung còn giành lấy thị phần trong phân khúc giá rẻ khi các đối thủ Trung Quốc chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, giảm ra mắt sản phẩm và tăng giá thiết bị hiện có.

Ngoài Samsung và Apple, các hãng còn lại trong top 5 đều có thị phần giảm. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Xiaomi (thị phần 11%), Oppo (10%) và Vivo (8%).

Nhà phân tích Runar Bjorhovde tại Omdia cho biết doanh số giảm mạnh nhất ở phân khúc smartphone dưới 400 USD , nơi nguồn cung hạn chế, biên lợi nhuận mỏng và độ nhạy cảm về giá cao nhất. "Để thích ứng, các nhà cung cấp đang chuyển hướng tập trung từ số lượng sang giá trị, bằng cách tối ưu hóa danh mục sản phẩm và điều chỉnh giá bán lẻ", Bjorhovde nhận định.

Ông nhấn mạnh rằng bộ nhớ và chip lưu trữ hiện chiếm hơn 60% tổng chi phí nguyên vật liệu trên smartphone giá rẻ, và hơn 30% với các model cao cấp. Tuy vậy, đây không phải thách thức duy nhất khi những vấn đề mới trong chuỗi cung ứng bán dẫn đang tạo thêm áp lực chi phí.

Thị phần các hãng smartphone lớn trong 4 năm gần nhất. Ảnh: Omdia.

Le Xuan Chiew, Giám đốc Nghiên cứu tại Omdia, dự đoán giá bộ nhớ sẽ giảm sớm nhất từ nửa cuối năm 2027. Tuy nhiên, giá smartphone khó trở lại thời kỳ trước 2025. "Sự điều chỉnh từ các hãng smartphone không phải phản ứng ngắn hạn, mà là thay đổi quan trọng về chiến lược lâu dài, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và bền vững của doanh nghiệp trong những năm tới", ông Chiew nhận định.

Nhà phân tích Runar Bjorhovde nói thêm rằng thị trường smartphone sẽ tiếp tục suy giảm trong 2 quý tới, khi những lễ hội mua sắm trùng thời điểm khan hiếm chip. Các hãng smartphone có thể tập trung vào phân khúc cao cấp, song điều đó sẽ ảnh hưởng đến các dòng thấp hơn.

"Trong khi chuyển sang phân khúc cao cấp giúp bảo vệ biên lợi nhuận và doanh thu, điều này khiến người dùng với ngân sách hạn chế không có nhiều lựa chọn.

Đa số khách hàng ở phân khúc phổ thông sẽ phải trì hoãn việc mua hàng, giảm kỳ vọng, sử dụng hình thức trả góp hoặc mua máy qua sử dụng", ông Bjorhovde nói thêm.