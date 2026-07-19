'Ông vua' thầm lặng đằng sau cuộc đua AI

ASML đang hưởng lợi lớn từ cuộc đua AI khi nhu cầu chip tăng nhanh hơn khả năng mở rộng của chuỗi cung ứng bán dẫn.

ASML hưởng lợi lớn từ cuộc đua AI. Ảnh: Bloomberg.

ASML tiếp tục cho thấy vị thế đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Báo cáo quý II/2026 của công ty Hà Lan củng cố nhận định rằng nhu cầu thiết bị sản xuất chip tiên tiến vẫn rất lớn trong kỷ nguyên AI.

Theo báo cáo công bố ngày 15/7, ASML đạt doanh thu thuần 9,3 tỷ euro ( 10,64 tỷ USD ) trong quý II/2026, với lợi nhuận ròng đạt 2,9 tỷ euro ( 3,3 tỷ USD ). Biên lợi nhuận gộp đạt 54%. Công ty cũng nâng dự báo doanh thu cả năm 2026 lên 43-45 tỷ euro, với biên lợi nhuận gộp vào khoảng 54-56%.

Các con số này cho thấy đà đầu tư vào AI vẫn chưa hạ nhiệt. Khi Nvidia, AMD, Broadcom và các công ty chip khác tăng tốc phát triển bộ xử lý AI, một số nhà sản xuất như TSMC, Samsung và SK Hynix phải mở rộng năng lực sản xuất. Điều này kéo theo nhu cầu lớn hơn với máy quang khắc của ASML.

ASML là nhà cung cấp quan trọng trong ngành chip. Công ty gần như giữ vị thế độc quyền ở máy quang khắc EUV. Đây là thiết bị cần thiết để sản xuất chip tiên tiến. Vì vậy, triển vọng của ASML được xem như tín hiệu sớm cho chu kỳ đầu tư bán dẫn.

Trong thông cáo, CEO Christophe Fouquet của ASML cho biết các khoản đầu tư liên quan đến AI và tiến bộ công nghệ đang thúc đẩy nhu cầu với chip nhớ tiên tiến. Theo ông, điều này giúp khách hàng của ASML tăng tốc mở rộng công suất.

“Nhu cầu đặt hàng vẫn rất mạnh trong nửa đầu năm”, ông Fouquet cho biết.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, báo cáo mới của ASML cho thấy dự báo nửa năm trước của ông vẫn sát với triển vọng hiện tại của công ty. Trước cuộc họp quý II/2026, thị trường từng có kỳ vọng lạc quan hơn, với khả năng ASML xuất xưởng khoảng 90 máy EUV hoặc hơn trong năm 2027. Tuy vậy, triển vọng chính thức hiện gần hơn với vùng 85 máy.

Máy EUV là thiết bị có độ phức tạp cao. Việc tăng công suất đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhà cung cấp linh kiện, quang học, cơ khí chính xác và phần mềm. Vì vậy, ngay cả khi khách hàng sẵn sàng đặt mua, ASML vẫn cần thời gian để nâng năng lực giao hàng.