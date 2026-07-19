Vì sao áo da của Jensen Huang có giá gần 1 triệu USD

Sau 65 lượt trả giá, chiếc áo da quen thuộc của CEO Nvidia nhận được mức giá 960.000 USD, cao gấp hàng chục lần so với dự kiến.

Jensen Huang với chiếc áo khoác da quen thuộc. Ảnh: Shutterstock.

Hôm 17/7, một trong những chiếc áo khoác da đen hiệu Tom Ford đặc trưng của CEO Nvidia, Jensen Huang, được bán tại Sotheby's với giá 960.000 USD . Con số này cao hơn ước tính từ 40.000- 60.000 USD trước khi đấu giá, trong khi giá bán lẻ thực tế của sản phẩm dưới 10.000 USD .

Huang từng mặc và ký tên lên chiếc áo này vào năm 2023 tại một sự kiện của Foxconn ở Đài Bắc. “Phản hồi đối với phiên đấu giá vượt qua những kỳ vọng cao nhất của chúng tôi”, Brahm Wachter, người đứng đầu bộ phận đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby's, cho biết.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển đến Viện Edge, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ đổi mới thông qua các học bổng, tài trợ và chương trình cư trú.

Sự bùng nổ của AI tạo ra của cải ở quy mô lớn, khiến tủ quần áo của một vị CEO cũng trở thành một loại tài sản sưu tầm.

Một chiếc áo khoác được tranh mua với giá gấp 96 lần không chỉ đơn thuần là vấn đề thời trang. Hiện tượng đó phản ánh tầm ảnh hưởng văn hóa của giá trị vốn hóa thị trường 4.860 ​​tỷ USD của Nvidia đối với người sáng lập.

Huang mặc áo khoác da gần 20 năm, biến nó trở thành một loại “đồng phục” của ông tại các buổi ra mắt sản phẩm, triển lãm thương mại và sự kiện của công ty.

Vào năm 2024, Jensen Huang và CEO Meta Mark Zuckerberg từng có màn “đổi áo đấu” theo phong cách thể thao trên sân khấu của một sự kiện về đồ hoạ máy tính. “Nó có giá trị hơn vì đã được sử dụng”, Zuckerberg nhận xét về chiếc áo khoác da do CEO Nvidia tặng.