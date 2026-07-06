Nvidia lỡ kế hoạch

Kyber, hệ thống AI thế hệ tiếp theo của Nvidia, được cho là chậm hơn một năm so với kế hoạch do gặp khó khăn trong sản xuất, mở ra cơ hội cạnh tranh cho AMD và Google.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu hệ thống AI Kyber tại hội nghị GTC 2026. Ảnh: Bloomberg.

Nvidia được cho là phải lùi thời điểm ra mắt Kyber, hệ thống máy chủ AI thế hệ tiếp theo, sang năm 2028 thay vì 2027 như kế hoạch ban đầu. Thông tin do hãng nghiên cứu SemiAnalysis công bố, cho thấy "gã khổng lồ" AI đang đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển phần cứng.

Kyber được thiết kế để vận hành chip Rubin Ultra, thế hệ GPU AI dự kiến ra mắt năm 2027. Mỗi hệ thống có thể chứa 144 GPU hiệu năng cao hoạt động như một siêu máy tính thống nhất, phục vụ quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Khác với các thiết kế truyền thống, Kyber bố trí các khay GPU theo phương thẳng đứng nhằm tăng mật độ linh kiện và giảm độ trễ khi truyền dữ liệu giữa các bộ xử lý.

Tuy nhiên, theo SemiAnalysis, quá trình phát triển đang gặp trở ngại ở một thành phần quan trọng là PCB midplane, bo mạch nhiều lớp kết nối các module bên trong hệ thống. Việc sản xuất linh kiện này ở quy mô lớn được đánh giá là khó hơn dự kiến, khiến toàn bộ dự án phải lùi tiến độ.

Bên cạnh Kyber, SemiAnalysis cũng cho biết hệ thống NVL576, cấu hình kết nối tám rack AI thông qua liên kết quang học, nhiều khả năng cũng bị chậm hoặc chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế. Nvidia hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Báo cáo mới nhất làm dấy lên lo ngại rằng chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm của Nvidia đang bắt đầu chịu áp lực từ những giới hạn trong sản xuất phần cứng.

SemiAnalysis cho biết Nvidia từng cân nhắc một phương án thay thế bằng cách ghép hai hệ thống rack thế hệ hiện tại để đạt hiệu năng tương đương Kyber. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị hủy sau khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phản đối vì thiết kế cồng kềnh và chi phí vận hành cao.

Theo hãng nghiên cứu, việc chưa có giải pháp thay thế khả thi cho Rubin Ultra có thể tạo ra "khoảng trống" hiếm hoi để các đối thủ như AMD và Google cạnh tranh ở phân khúc AI cao cấp.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh hiện tại của Nvidia vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Các hệ thống Rubin thế hệ đầu tiên đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và dự kiến bắt đầu giao hàng trong mùa thu năm nay cho tám đối tác điện toán đám mây, bao gồm Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud.

SemiAnalysis cũng dự báo doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia trong nửa cuối năm tài khóa 2027 vẫn sẽ cao hơn khoảng 20% so với dự báo đồng thuận của Phố Wall.