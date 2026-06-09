Câu hỏi còn bỏ ngỏ với Nvidia

Chip xử lý RTX Spark mở ra cuộc cạnh tranh mới trên thị trường máy tính Windows sau nhiều thập kỷ.

"Siêu chip" Nvidia RTX Spark tại triển lãm Computex 2026. Ảnh: Bloomberg.

Nvidia và Microsoft vừa tạo nên bước ngoặt cho thị trường máy tính. Tại triển lãm Computex 2026, công ty giá trị nhất thế giới tuyên bố trở lại thị trường chip xử lý trên máy tính cá nhân (PC), hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi.

Theo Bloomberg, dòng chip RTX Spark làm lu mờ tất cả tin tức khác tại triển lãm. Màn ra mắt ảnh hưởng giá cổ phiếu Intel và AMD, trong khi đối tác MediaTek chứng kiến cổ phiếu tăng vọt.

"Điều này tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn vào mùa thu năm nay, khi những thiết bị đầu tiên sử dụng công nghệ trên được bán ra thị trường", biên tập viên Vlad Savov nhận định.

Biến máy tính thành trợ lý cá nhân

Bộ xử lý RTX Spark là sản phẩm đầu tiên trong loạt chip mới. Nvidia khẳng định dòng chip giúp tối ưu hóa máy tính cho tác vụ AI. Sự khác biệt so với chip Intel hay AMD đến từ khả năng chạy mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp trên thiết bị, không cần kết nối Internet.

"Dường như Nvidia muốn định nghĩa lại máy tính AI thay vì chỉ giới thiệu chip xử lý đơn thuần", nhà phân tích Steven Tseng từ Bloomberg Intelligence nhận định.

Ông cho biết nhiều máy tính AI hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào đám mây, khó phân biệt với máy tính bình thường nhưng trang bị chip cao cấp. RTX Spark thể hiện rõ quan điểm của Nvidia, rằng máy tính AI thực thụ cần có khả năng vận hành tác nhân (agent) cục bộ.

Nvidia từng biến card đồ họa thành mảng kinh doanh hạ tầng trị giá 500 tỷ USD . Giờ đây, công ty này muốn thay đổi cả hệ sinh thái Windows.

Tại triển lãm máy tính diễn ra ở Đài Loan, Nvidia chứng minh sức hút lớn khi Microsoft hoàn toàn ủng hộ dự án. Công ty cũng thuyết phục nhiều hãng máy tính hợp tác.

Jensen Huang, CEO Nvidia, giới thiệu chip RTX Spark. Ảnh: Bloomberg.

Lenovo, Dell, cùng một số hãng Đài Loan như Asus đều xác nhận trình làng sản phẩm dùng chip RTX Spark. Nvidia dự kiến ra mắt 3 phiên bản cho mỗi thế hệ, phục vụ laptop, máy tính để bàn và máy trạm. CEO Jensen Huang cũng nói về tầm nhìn "mỗi gia đình có một siêu máy tính AI".

"Microsoft và Nvidia đã tối ưu hóa kỹ lưỡng mọi thứ", Huang phát biểu trong sự kiện của Nvidia ngày 1/6.

Động thái mở rộng hoạt động của Nvidia giúp củng cố hệ sinh thái cho lập trình viên, đồng thời mang đến người dùng các sản phẩm mới.

Nvidia cho biết những phiên bản RTX Spark đầu tiên sẽ thuộc phân khúc cao cấp. Theo thời gian, doanh nghiệp dự kiến giới thiệu các model rẻ hơn để tiếp cận nhiều phân khúc.

Trong một sự kiện dành cho giới phân tích, Huang nhấn mạnh PC cần thay đổi vai trò cơ bản, thay vì chờ chủ nhân sử dụng như hiện nay.

Máy tính tương lai sẽ làm việc liên tục, chủ động giao tiếp với người dùng như một trợ lý. Huang so sánh chúng như những robot hữu ích của Luke Skywalker trong loạt phim Star Wars, chẳng hạn như R2-D2.

"Không có máy tính nào trên thế giới hiện nay làm được điều đó", CEO Nvidia nhấn mạnh.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ

"Nvidia ngày càng quyết liệt hơn. Doanh nghiệp này có khả năng tiếp cận các thị trường mới, nhanh chóng chiếm đáng kể thị phần từ những công ty như AMD và Intel", các nhà phân tích Kunjan Sobhani và Oscar Hernandez Tejada nhận định.

Theo nhóm phân tích, RTX Spark có thể hưởng lợi trong bối cảnh AI ngày càng thu hút sự chú ý. Việc áp dụng tại doanh nghiệp có thể quan trọng, khi các tổ chức muốn xây dựng giải pháp xử lý AI cục bộ kết hợp đám mây.

"Nếu việc áp dụng agent AI thúc đẩy nhu cầu điện toán cá nhân, Nvidia có thể định hình lại thị trường PC vốn có mức tăng trưởng thấp", Sobhani và Tejada cho biết.

Đồng quan điểm, Cristiano Amon, CEO Qualcomm, cho rằng thế giới đang chuyển sang kỷ nguyên phần cứng đa dạng hơn, việc cung cấp thông tin cho agent AI là ưu tiên hàng đầu. Ông cho rằng xu hướng agent sẽ bùng nổ trong năm nay.

Nvidia tuyên bố hợp tác chặt chẽ với Microsoft để tối ưu dòng chip mới. Ảnh: Bloomberg.

Về phía Intel, công ty vẫn sản xuất chip xử lý cho phần lớn máy tính Windows, song ít có phát ngôn đanh thép.

Sau một năm giữ chức CEO, Lip-Bu Tan tiếp đón một số đối tác trong sự kiện Intel. Ông nhấn mạnh uy tín và kinh nghiệm lâu năm của công ty trong lĩnh vực PC và trung tâm dữ liệu truyền thống.

Trong một phiên thảo luận ngày 2/6, Tan cho biết ông có tầm nhìn dài hạn, mô tả Nvidia như "người bạn tốt".

Tháng 9/2025, Nvidia đã mua số cổ phần trị giá 5 tỷ USD tại Intel. Tan khẳng định Intel "rất vui mừng" vì điều đó.

Nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về RTX Spark. Tuy chia sẻ vài chi tiết trong thiết kế chip và thời lượng pin, cả Nvidia lẫn MediaTek từ chối so sánh hiệu năng với những thiết bị hiện có.

Theo giới phân tích, Nvidia cần chứng minh lợi thế rõ rệt trước Intel để tạo sự khác biệt so với đối thủ.

"Dù có tiềm năng lớn, việc triển khai thực tế vẫn là rủi ro chính", nhà phân tích Steven Tseng từ Bloomberg Intelligence nhận định.