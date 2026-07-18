Nvidia 'chốt' thêm hợp đồng lớn

Nhật Bản dự kiến mua 27.500 chip Rubin của Nvidia để xây dựng mô hình AI nội địa cho robot, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Nhật Bản mua chip của Nvidia để củng cố công nghệ trong nước. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, đây là một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và củng cố năng lực tự chủ trong lĩnh vực AI.

Dự án sẽ do Noetra giám sát. Đây là công ty mới thành lập và được chính phủ phân bổ 387,3 tỷ yên ( 2,4 tỷ USD ) đến tháng 3 năm sau để quản lý hạ tầng. Noetra dự kiến xây dựng một trung tâm dữ liệu có công suất khoảng 140 MW.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản sẽ tham gia hỗ trợ thành lập và vận hành Noetra. Danh sách gồm Sony, SoftBank, Preferred Networks, NEC và một số công ty khác.

Trung tâm dữ liệu của Noetra dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2028. Đơn hàng chip Rubin là một trong những thương vụ lớn của Nvidia với Nhật Bản. Tuy nhiên, quy mô này vẫn nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch của Microsoft khi công ty đang xây dựng các trung tâm dữ liệu sử dụng hàng trăm nghìn hệ thống Vera Rubin của Nvidia.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa cho rằng việc xây dựng hệ sinh thái AI mạnh là nhiệm vụ quan trọng. Ông nói đây có thể là “cứu cánh” với Nhật Bản, một quốc gia ít tài nguyên và thường xuyên đối mặt thiên tai.

Sáng kiến Noetra cũng phản ánh cách Nhật Bản nhìn nhận robot AI như một vấn đề chiến lược. Theo ông Hironobu Tamba, Chủ tịch Noetra, công ty được lập ra để gom các nỗ lực AI còn rời rạc trong nước. Ông từng dẫn dắt việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn của SoftBank.

Theo Bloomberg, tham vọng này gắn với kế hoạch rộng hơn của Nhật Bản. Chính phủ muốn nước này trở thành trung tâm hàng đầu về AI và robot. Mục tiêu là chiếm hơn 30% thị trường robot toàn cầu, ước tính đạt 60.000 tỷ yên ( 369 tỷ USD ) vào năm 2040.

Jensen Huang, đồng sáng lập Nvidia, cho rằng AI có thể giúp Nhật Bản giải quyết bài toán thiếu hụt kỹ năng. Một thế hệ thợ hàn, thợ máy và nghệ nhân công nghiệp đang rời bỏ thị trường lao động mà chưa kịp truyền lại đầy đủ kinh nghiệm.

“Chúng tôi sẽ xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng hơn nữa ở Nhật Bản. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu”, Jensen Huang nói.