Hình ảnh mới nhất của Galaxy Z Fold8

Samsung dự kiến ra mắt 3 smartphone gập mới tại sự kiện Unpacked 2026 ngày 22/7. Viết trên Bloomberg, tác giả Chris Welch cho rằng công ty Hàn Quốc muốn giành lợi thế trước Apple khi giới thiệu Z Fold8 sớm hơn. Bản thân Táo khuyết dự kiến trình làng iPhone màn hình gập vào tháng 9, một trong những thiết bị đầu tiên ra mắt dưới triều đại CEO John Ternus. Ảnh: Samsung.