Hình ảnh mới nhất của Galaxy Z Fold8

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Chuyên gia rò rỉ (leaker) Evan Blass vừa chia sẻ ảnh quảng cáo của Galaxy Z Fold8 và Z Flip8, 2 trong 3 thiết bị gập dự kiến được Samsung ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 vào ngày 22/7. Ảnh: Evan Blass.
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Dựa trên tin đồn, Samsung nhiều khả năng làm mới thiết kế của Galaxy Z Fold8. Ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị có tỷ lệ ngắn và rộng hơn. Với tỷ lệ giống hộ chiếu, màn hình trong của sản phẩm sẽ phù hợp để xem video và một số tác vụ đa nhiệm. Ảnh: Evan Blass.
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Bộ ảnh cũng tiết lộ các thông số của Galaxy Z Fold8, gồm chip xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 2 camera sau 50 MP (camera chính và camera góc siêu rộng). Mặt trong và ngoài của máy sở hữu camera selfie 10 MP, thời lượng pin có thể phát video "tối đa 26 tiếng". Ảnh: Evan Blass.
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Theo Engadget, tỷ lệ hộ chiếu sẽ trở thành phiên bản tiêu chuẩn của Galaxy Z Fold8, trong khi model với tỷ lệ truyền thống nhiều khả năng mang tên Z Fold8 Ultra. Ảnh: Evan Blass.
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Ảnh quảng cáo của Z Fold8 Ultra cũng được Blass chia sẻ độc quyền với The Verge. Theo đó, sản phẩm trang bị pin 5.000 mAh, cho thời gian phát video tối đa 27 tiếng. Model này sở hữu 3 camera sau với camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera telephoto 10 MP. Màn hình trong và ngoài tích hợp camera selfie 10 MP. Ảnh: Evan Blass.
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Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ sử dụng màn hình gập Flex Titanium mới nhất của Samsung. Nhờ cấu trúc kết hợp màng hợp kim titan siêu mỏng và tấm titan tăng cường ổn định, công nghệ này giúp màn hình mỏng, bền và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Hãng cũng hứa hẹn Flex Titanium giúp giảm tối đa vết gấp, nhược điểm phổ biến nhất trên smartphone gập. Ảnh: Samsung Display.
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Với Galaxy Z Flip8, ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế sản phẩm không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Máy dự kiến trang bị pin 4.300 mAh, camera selfie 10 MP, 2 camera ngoài gồm camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 12 MP, không thay đổi so với Z Flip7. Ảnh: Evan Blass.
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Trước đó, WinFuture cho biết Galaxy Z Flip8 sẽ trang bị chip Exynos 2600, bản nâng cấp từ Exynos 2500 trên Z Flip7. Samsung không có kế hoạch ra mắt phiên bản Snapdragon. Nâng cấp đáng chú ý khác đến từ khả năng sạc có dây tối đa 45 W. Ảnh: Evan Blass.
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Kích thước của Galaxy Z Flip8 nhiều khả năng giống bản tiền nhiệm với màn hình trong 6,9 inch, màn hình ngoài 4,1 inch. Bộ nhớ RAM và dung lượng lưu trữ khởi điểm dự kiến không thay đổi, lần lượt 12 GB và 256 GB. Ảnh: Evan Blass.
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Ngày 15/6, Samsung hé lộ những thiết bị mới trong teaser phim Spider-Man: Brand New Day. Theo The Verge, đoạn video xuất hiện cảnh Người Nhện lấy một chiếc điện thoại gập từ máy in 3D rồi mở ra như cuốn sách, dù rất khó thấy rõ thiết kế sản phẩm do hiệu ứng chói sáng. Đây có thể là Z Fold8 với tỷ lệ mới, do 2 thiết bị còn lại trong teaser dùng thiết kế cũ và nhìn khá rõ. Ảnh: Samsung.
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Samsung dự kiến ra mắt 3 smartphone gập mới tại sự kiện Unpacked 2026 ngày 22/7. Viết trên Bloomberg, tác giả Chris Welch cho rằng công ty Hàn Quốc muốn giành lợi thế trước Apple khi giới thiệu Z Fold8 sớm hơn. Bản thân Táo khuyết dự kiến trình làng iPhone màn hình gập vào tháng 9, một trong những thiết bị đầu tiên ra mắt dưới triều đại CEO John Ternus. Ảnh: Samsung.
Lee Kun Hee - Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung
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