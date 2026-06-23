Từ 1/7, chủ fanpage, group Facebook bị phạt nặng với các hành vi sau

Theo quy định mới, quản trị viên các hội nhóm, fanpage có thể bị phạt tới 70 triệu đồng nếu để nội dung vi phạm pháp luật tồn tại trên nền tảng do mình quản lý.

Cơ quan chức năng đang siết chặt xử lý các hành vi phát tán tin giả và buông lỏng quản lý nội dung trên mạng xã hội. Ảnh: Lê Duy

Theo khoản Nghị định 174/2026/NĐ-CP, quản trị viên không được buông lỏng quản lý đối với các nội dung được đăng tải trong hội nhóm, fanpage hoặc kênh do mình vận hành. Các hành vi như phát tán thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, vi phạm bản quyền hoặc đăng tải nội dung ảnh hưởng đến trẻ em đều thuộc nhóm vi phạm cần được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Ngoài việc chủ động kiểm soát nội dung, quản trị viên còn có trách nhiệm gỡ bỏ thông tin vi phạm ngay khi phát hiện hoặc khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng. Theo Nghị định 174, các chế tài áp dụng với quản trị viên và chủ kênh nội dung được siết chặt đáng kể. Cụ thể, hành vi để hội nhóm hoặc kênh nội dung đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc vu khống có thể bị phạt 20-30 triệu đồng.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, các hành vi lưu trữ hoặc truyền đưa thông tin sai sự thật có thể bị xử phạt 50-70 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định cũng xử phạt các hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm, đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia, chia sẻ đường dẫn tới các nội dung bị cấm trên mạng. Đáng chú ý, việc cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm khi chưa được phép lưu hành hoặc chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Không chỉ dừng ở tiền phạt, cơ quan chức năng còn có quyền yêu cầu đình chỉ hoạt động hoặc khóa vĩnh viễn fanpage, hội nhóm, tài khoản mạng xã hội hoặc kênh nội dung vi phạm.

Gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến tin giả liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã cảnh báo về trường hợp sử dụng video tai nạn từ Trung Quốc năm 2019 rồi gắn thành vụ việc mới tại Việt Nam nhằm thu hút tương tác và phát tán thông tin sai sự thật.