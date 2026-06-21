Cục A05 cảnh báo tin giả

Từ ngày 1/7, hành vi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Cục A05 đăng tải cảnh báo một trường hợp điển hình về chia sẻ tin giả. Ảnh: Lê Duy.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an) vừa đăng tải cảnh báo về một trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được cơ quan chức năng công bố, tối 20/6, một tài khoản chia sẻ đoạn video về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kèm nội dung cho rằng vụ việc xảy ra tại TP.HCM. Tuy nhiên, qua xác minh, đoạn clip này thực chất là video từ năm 2019 tại Trung Quốc, từng được nhiều trang thông tin nước ngoài đăng tải trước đó.

Trong bài đăng, Cục A05 nhấn mạnh đây là hành vi phát tán tin giả, đồng thời khuyến cáo người dùng cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.

Việc sử dụng hình ảnh, video cũ rồi gắn với một sự kiện mới hoặc địa điểm khác là thủ đoạn không hiếm gặp trên không gian mạng. Các nội dung này thường được đăng tải nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác hoặc tạo hiệu ứng lan truyền. Tuy nhiên, chúng có thể khiến người dùng hiểu sai bản chất sự việc, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác quản lý của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, mức xử phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật sẽ tăng mạnh từ ngày 1/7 theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, cá nhân hoặc tổ chức cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ có thể bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị buộc khóa tài khoản mạng xã hội, trang thông tin điện tử, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung được sử dụng để phát tán thông tin vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng cần kiểm tra nguồn gốc hình ảnh, video trước khi chia sẻ, đặc biệt với các nội dung gây sốc hoặc liên quan đến tai nạn, thiên tai hay an ninh trật tự.