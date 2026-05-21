Xử phạt đến 50 triệu đồng khi phát tán tin giả trên mạng

Nghị định 174/2026 chính thức phạt đến 50 triệu đồng với hành vi tung tin giả, chia sẻ sai sự thật trên mạng xã hội từ 1/7.

Phát tán tin giả sẽ bị phạt nặng từ ngày 1/7. Ảnh: Xuân Sang.

Chính phủ vừa ban hành quy định xử phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi tung tin giả mạo, chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/7. Đây là nội dung trọng tâm trong Nghị định số 174/2026/NĐ-CP tập trung vào lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Qua đó, hành vi cung cấp và chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt rất nặng. Tất cả người dân sử dụng mạng xã hội đều cần đặc biệt chú ý, không được phát ngôn bừa bãi hay chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

Khung hình phạt cao nhất 30-50 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Hành vi này thường gây thiệt hại lớn cho các hoạt động kinh tế và xã hội. Mức phạt cũng áp dụng cho việc gây khó khăn cho cơ quan nhà nước hay người thi hành công vụ.

Các hành vi xuyên tạc lịch sử và phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm tôn giáo hay phân biệt chủng tộc cũng bị đưa vào khung hình phạt nặng nhất. Cá nhân tiết lộ bí mật nhà nước hay bí mật đời tư cá nhân chưa đến mức truy cứu hình sự sẽ nhận mức phạt tương tự.

Mức phạt tiền 20-30 triệu đồng áp dụng cho nhiều hành vi như lợi dụng mạng xã hội để vu khống hay xúc phạm danh dự cá nhân. Tương tự với tài khoản đăng bài phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định cũng áp dụng cho người dùng chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không đúng chủ quyền quốc gia, quảng cáo hay tuyên truyền cho các hàng hóa và dịch vụ bị cấm, cũng như miêu tả tỉ mỉ các vụ tai nạn kinh dị hay rùng rợn.

Các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Cơ quan báo chí phải thông báo khi thiết lập trang cộng đồng hoặc kênh nội dung trên mạng.

Quản trị viên nhóm cộng đồng có trách nhiệm kiểm duyệt nội dung và gỡ bỏ ngay lập tức những thông tin vi phạm pháp luật khi có yêu cầu từ nhà chức trách. Không chỉ cá nhân mà cả hộ kinh doanh hay tổ chức nước ngoài vi phạm đều bị áp dụng chế tài.

Bên cạnh việc nộp phạt tiền, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Đầu tiên là bắt buộc gỡ bỏ những thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.

Cơ quan quản lý cũng có quyền yêu cầu khóa tài khoản của người vi phạm. Các trang cộng đồng hoặc kênh nội dung có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, giúp hạn chế sự lan truyền của tin giả.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP gồm 8 chương, 117 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và mật mã dân sự.