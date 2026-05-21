Shopee tăng phí gấp đôi sau 3 năm

Sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam thường xuyên thay đổi, cập nhật chính sách hay chuyển đổi các loại thuế phí trên sàn trong những năm qua. Mỗi đợt, các phần dịch vụ được điều chỉnh tăng, giảm xen kẽ. Tuy nhiên, đặt trên một bức tranh lớn, xu thế chung của quá trình này là phần chiết khấu người bán phải trả cho chợ mạng ngày càng tăng.

Từ 2023 đến nay, chi phí cơ bản để bán được hàng trên sàn tăng gấp 2-3 lần ở một số ngành hàng có lượng bán lớn. Lượng khuyến mãi, hỗ trợ cũng dần cắt giảm.

Không riêng Shopee, xu hướng tương tự được áp dụng trên TikTok Shop hay Lazada khi những chợ mạng này không chênh lệch nhiều về thuế, phí.

Những đợt điều chỉnh lớn

Lấy mốc khởi điểm từ trước năm 2023, trên sàn Shopee có 2 loại thu chính là Phí thanh toán (2,5%) và Phí cố định (2,5%). Từ ngày 2/1/2023, hai loại này tăng lên mức 3%. Tuy nhiên, nếu chủ shop có mua thêm các gói Freeship, Voucher, Hoàn xu, phần phí cố định sẽ được miễn. Những loại mở rộng được tính 5-6% giá trị đơn hàng, nhưng có giới hạn thu tối đa 20.000 đồng.

Cơ bản, người bán phải chia sẻ khoảng 5% doanh thu với Shopee khi bán hàng trên sàn này vào 3 năm trước nếu không mua dịch vụ mở rộng. Số tiền tăng lên 8-9% nếu chi cho freeship hay voucher.

Shopee giảm phí 1% cho một số ngành hàng như tăng 4-5% ở nhóm còn lại. Ảnh: Shopee.

Năm 2024 nền tảng đồng loạt nâng Phí thanh toán và Phí cố định lên mức 4%. Sự thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở biểu phí dịch vụ bổ sung. Việc Shopee loại bỏ hoàn toàn giới hạn thu tối đa đối với gói Freeship Xtra ở mức 8% gây áp lực lên nhóm ngành hàng có giá trị cao. Lúc này, các shop vẫn được miễn Phí cố định khi tham gia gói dịch vụ, giúp giữ tổng phí nền tảng ở mức kiểm soát được.

Tuy nhiên, đợt điều chỉnh ngày 3/7/2024 kết thúc chính sách nói trên. Shopee áp dụng bắt buộc mức 4% đối với người bán thường, bất kể có tham gia gói bổ sung hay không. Phí Thanh Toán tiếp tục tăng lên mức 5%. Biểu phí gói Freeship giảm về 6% và Voucher Xtra còn 3%, áp dụng lại trần tối đa 50.000 đồng. Tuy nhiên, việc người bán phải trả đồng thời cả Phí cố định và Phí dịch vụ đã đẩy tổng mức thu tổng tăng vọt.

Sang 2025, Shopee xóa bỏ mức cố định chung. Sàn này chia ngành hàng rồi tăng giảm mức thu theo từng nhóm. Ở đợt điều chỉnh tháng 7 cùng năm, một số người bán được lợi nhờ mức phải trả giảm xuống. Tuy nhiên, phần lớn chủ shop kinh doanh cá nhân, mặt hàng giá trị thấp, số lượng lớn chịu cảnh chiết khấu tăng vọt. Ví dụ như sản phẩm sắc đẹp chịu mức hoa hồng cao nhất là 11,78%, so với chỉ 4% như trước. Ngoài ra, sàn cũng thu thêm 3.000 đồng với danh nghĩa Phí hạ tầng.

Đến gần đây Shopee bất ngờ tăng đồng loạt các loại phí người bán. Cụ thể từ tháng 5, Phí xử lý giao dịch (Phí thanh toán đổi tên) lên mức 6% đối với các hình thức trả trước (thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản). Từ 23/5, mức phí hoa hồng cố định nhiều ngành hàng tăng mạnh. Trong đó, ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp lên mức 16-17%, phụ kiện điện tử 15%. Phí dịch vụ gói Voucher Xtra tăng mạnh từ 4% lên 5,5%.

Sàn thu gấp 2-3 lần sau 3 năm

Như vậy, với một số ngành hàng, số tiền người bán phải chia sẻ tăng mạnh. Từ mức 6-9% của năm 2023, hiện chiết khấu lên mức 22-23%. Khoản này chưa tính đến phần Phí hạ tầng, gói voucher hay freeship cũng đắt hơn trước 10-20%. Đây cũng là phần chủ shop thường phải chi để thu hút khách mua hàng, tăng tính cạnh tranh.

Những chính sách có lợi cho người mua như trả hàng không cần lý do cũng buộc chủ shop thay đổi kế hoạch vận hành. Họ phải trả thêm tiền cho nền tảng để mua gói Pi Ship, tiết kiệm tiền vận chuyển khi có đơn hàng hoàn trả.

Mức thuế phí người bán phải tính thay đổi qua từng năm khi bán mặt hàng thời trang trên Shopee.

Trong đợt điều chỉnh gần đây, sàn cũng thay đổi cách tính chi phí quảng cáo. Thay vì dựa trên lượng nhấp, nền tảng thu tiền dựa trên lượt hiển thị, cũng khiến nhiều người bán phàn nàn vì gây đội chi phí, khó tính toán hiệu quả.

Ở mỗi đợt điều chỉnh, từng sàn có cách tăng giảm khác nhau. Tuy nhiên, tổng thể xu hướng chung là nâng phí, thu thêm từ đối tác. Cách làm tương tự Shopee cũng được thực hiện bởi Lazada hay TikTok Shop.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Quang Huy, Thạc sĩ chuyên ngành TMĐT, cho rằng việc các sàn tăng phí là xu thế chung và sẽ chưa dừng lại. Vị này giải thích lý do là khoản đầu tư lớn được đổ vào để mở rộng thị trường, thu hút người bán và khách hàng trong nhiều năm qua.

“Ở cuộc chiến này, các nền tảng sẽ phải tiếp tục cạnh tranh khốc liệt. Trong đó, những chương trình giảm giá phải được đưa ra. Do vậy, tăng phí là cách đơn giản để cân đối thu chi”, ông Huy nói thêm. Sau khi sàn nâng mức "ăn chia", người bán buộc phải nâng giá sản phẩm.