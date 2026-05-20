Apple ra app xem tỷ số bóng đá ở Việt Nam

Táo khuyết vừa tung ra bản cập nhật lớn cho Apple Sports, đồng thời mở ứng dụng ở 90 quốc gia mới, bao gồm Việt Nam.

Ngay trước khi World Cup 2026 diễn ra, Apple tung ra bản cập nhật cho ứng dụng Apple Sports. Đây là app theo dõi tỷ số, thống kê và nhiều loại nội dung liên quan đến các trận đấu theo thời gian thực.

Bản cập nhật mới của Apple Sports được bổ sung tính năng theo dõi World Cup, bao gồm chế độ xem các bảng đấu, nhánh đấu, đội hình của các đội. App này cũng hỗ trợ hiển thị tỷ số trên cụm màn hình Dynamic Island hoặc widget của iPhone, giúp người dùng biết thông tin nhanh mà không cần mở ứng dụng.

Trong giao diện xem chi tiết, ngoài tỷ số người dùng còn có thể theo dõi các thông số của trận đấu, diễn biến chính và diễn biến chi tiết cùng bảng xếp hạng của các giải đấu. Tuy nhiên, so với các app chuyên về thông tin bóng đá, Apple Sports thiếu khả năng xem chi tiết về đội bóng, cầu thủ, giải đấu hoặc tin tức chuyển nhượng.

Bù lại, ứng dụng này hỗ trợ theo dõi nhiều môn thể thao khác ngoài bóng đá, như F1, tennis, golf, bóng rổ hay bóng bầu dục.

Ngoài cập nhật về tính năng, Apple cũng thông báo mở rộng vùng phát hành của Sports tới 90 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Ứng dụng này hiện tại hỗ trợ hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Apple Sports là ứng dụng miễn phí, hỗ trợ tải về trên iPhone.