Cú sốc lớn với Samsung

  • Thứ tư, 20/5/2026 16:21 (GMT+7)
Một cuộc đình công tại nhà máy chip Samsung sẽ gây ra hiệu ứng domino từ máy chủ AI đến điện thoại thông minh, khiến giá chip có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Công đoàn Samsung và ban lãnh đạo thất bại trong việc đạt thoả thuận về lương thưởng. Ảnh: Bloomberg.

Công đoàn của Samsung Electronics đã rơi vào bế tắc sau nhiều vòng đàm phán thất bại. Lãnh đạo công đoàn Choi Seung-ho tuyên bố đình công toàn diện sẽ bắt đầu vào ngày 21/5, sau khi ban lãnh đạo Samsung bác bỏ đề xuất hòa giải từ các nhà trung gian về đề xuất mà phía công đoàn đưa ra.

Ngay sau thông tin trên, thị trường ngay lập tức có phản ứng. Cổ phiếu Samsung giảm tới 4,4%, trong khi chỉ số Kospi mất tới 3%.

Cốt lõi của xung đột là bất đồng về cách phân chia lợi nhuận. Công đoàn yêu cầu Samsung bãi bỏ mức trần tiền thưởng hiện tại, phân bổ 15% lợi nhuận hoạt động cho người lao động và đưa điều khoản này vào hợp đồng chính thức. Trong khi đó, ban lãnh đạo Samsung đề xuất mức 10% cùng một khoản bồi thường đặc biệt một lần, song từ chối tăng lương cho nhân viên ở các bộ phận đang thua lỗ.

"Việc từ bỏ nguyên tắc này đã gây ra hiệu ứng domino tiêu cực đối với các doanh nghiệp và nhiều ngành công nghiệp khác", Samsung cho biết trong tuyên bố chính thức.

Áp lực từ phía người lao động không chỉ đến với Samsung. Cùng ngày, công đoàn tại Kakao cũng thông báo một số thành viên đã đồng ý đình công sau khi đàm phán tiền lương thất bại. SK Hynix, đối thủ trực tiếp của Samsung trong năm ngoái đã đồng ý phân bổ 10% lợi nhuận hoạt động cho quỹ thưởng hiệu suất, tạo ra tiêu chuẩn mới dành cho người lao động.

Samsung là nhà cung cấp chip lớn nhất thế giới. Chip của hãng có mặt trong máy chủ trung tâm dữ liệu, điện thoại thông minh và xe điện. Bất kỳ sự gián đoạn sản xuất nào cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan rộng trên toàn chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Thời điểm xảy ra tranh chấp cũng rất nhạy cảm. Mảng bán dẫn của Samsung vừa ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 48 lần trong quý I/2026, nhờ nhu cầu chip AI bùng nổ. Đây chính là lý do người lao động cho rằng yêu cầu của họ hoàn toàn chính đáng. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính cuộc đình công có thể khiến tăng trưởng GDP của nước này giảm tới 0,5 điểm phần trăm trong năm nay.

Vụ tranh chấp đặt Tổng thống Lee Jae Myung vào tình huống khó xử. Ông lên nắm quyền với cương lĩnh bảo vệ người lao động, song một cuộc đình công kéo dài tại Samsung có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

"Chúng tôi kêu gọi các bên nỗ lực để đạt được thỏa thuận, thậm chí trước thời hạn cuối cùng, vì những tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế Hàn Quốc", người phát ngôn Văn phòng Tổng thống cho biết.

Giáo sư Kim Dae Jong tại Đại học Sejong nhận định rằng ngay cả khi cuộc đình công bắt đầu, chính phủ sẽ can thiệp bằng cách viện dẫn luật lao động khẩn cấp để ngăn chặn vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Minh Hoàng

Samsung Samsung Samsung Công đoàn Đình công Chip AI

