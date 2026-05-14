Samsung sắp đối mặt đợt đình công lịch sử

Sau hai ngày đàm phán do chính phủ làm trung gian không mang lại kết quả, 50.000 công nhân của Samsung sẽ bắt đầu cuộc đình công toàn diện kéo dài 18 ngày.

Công nhân đình công trước nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Samsung Electronics tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng ngày 13/5, ông Choi Seung-ho, đại diện Công đoàn Samsung xác nhận với giới truyền thông nỗ lực hai ngày đàm phán do chính phủ làm trung gian đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào.

Ngay sau khi cuộc đàm phán thất bại, phía công đoàn Samsung Electronics đã tái khẳng định tối hậu thư nếu các yêu sách không được đáp ứng, hơn 50.000 công nhân của hãng sẽ bắt đầu cuộc đình công toàn diện kéo dài 18 ngày, bắt đầu từ ngày 21/5.

Theo QQ, trọng tâm của cuộc đối đầu căng thẳng giữa giới chủ và người lao động lần này chính là bài toán phân chia "miếng bánh" lợi nhuận khổng lồ từ làn sóng AI.

Hiện tại, quy định của Samsung áp đặt mức trần đối với tiền thưởng của công nhân là không vượt quá 50% mức lương cơ bản hàng năm.

Phía công đoàn yêu cầu bãi bỏ hoàn toàn giới hạn này, đồng thời muốn công ty trích 15% lợi nhuận hoạt động để làm quỹ tiền thưởng cho nhân viên và các điều khoản này phải được đưa vào hợp đồng lao động một cách chính thức.

Đáp lại, phía Samsung đề xuất mức trích 10% lợi nhuận hoạt động cho quỹ thưởng, đi kèm với một khoản bồi thường đặc biệt thanh toán một lần.

BLĐ của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc khẳng định đây là đề nghị "vượt xa các tiêu chuẩn của ngành". Tuy nhiên, giới lãnh đạo cũng cho rằng những yêu sách từ phía công đoàn là thiếu tính bền vững nếu xét trong dài hạn.

Mặc dù vậy, Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hàn Quốc (NLRC) cho biết trong một tuyên bố rằng những khác biệt giữa hai bên vẫn còn quá lớn. Dù đã tạm dừng vai trò trung gian hòa giải theo yêu cầu của công đoàn, ủy ban này khẳng định vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu cả hai bên cùng đệ đơn yêu cầu.

Sự bất mãn của các công nhân Samsung là hoàn toàn có thể hiểu được nếu nhìn sang đãi ngộ từ đối thủ cạnh tranh SK Hynix. Theo Reuters, việc SK Hynix bỏ mức trần tiền thưởng từ năm 2025 đã giúp nhân viên của họ nhận được số tiền thưởng cao gấp 3 lần so với đồng nghiệp tại Samsung.

Thông tin này lập tức trực tiếp châm ngòi cho sự gia tăng đột biến số lượng thành viên gia nhập công đoàn Samsung để kiên quyết đòi hỏi tỷ lệ trích thưởng cao hơn là 15%.

Nếu cuộc đình công lịch sử này nổ ra, hệ lụy sẽ không chỉ gói gọn trong nội bộ Samsung. Dẫn nguồn từ Bloomberg, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hàn Quốc (AmCham) tuần này đã đưa ra tuyên bố cảnh báo:

"Bất kỳ sự gián đoạn sản xuất hoặc bất ổn vận hành nghiêm trọng nào tại Samsung Electronics đều có thể tạo thêm áp lực lên thị trường chất bán dẫn bộ nhớ toàn cầu. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm các nút thắt trong chuỗi cung ứng, gây biến động giá cả, tạo ra sự bất ổn trong việc thu mua và làm rung chuyển chuỗi cung ứng trên bình diện rộng hơn".