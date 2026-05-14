Android sắp đổi mới

Google có kế hoạch biến Android thành "hệ thống AI" khi tích hợp sâu rộng Gemini vào nền tảng.

Biểu tượng của Android 17. Ảnh: Bez Kabli.

Trước thềm hội nghị I/O 2026 diễn ra ngày 19/5, Google đã giới thiệu loạt tính năng mới trên Android 17. Một trong những cải tiến nổi bật xoay quanh Gemini Intelligence, biến Gemini từ chatbot thông thường trở thành hệ thống hỗ trợ toàn diện.

Gemini Intelligence dự kiến được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu với các dòng Samsung Galaxy và Google Pixel thế hệ mới từ mùa hè năm nay. Google cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống sang nhiều thiết bị Android như smartwatch, ôtô, kính thông minh và laptop.

Thời điểm Google giới thiệu Gemini Intelligence chỉ vài tuần trước khi Apple dự kiến tích hợp Gemini lên iPhone. Điều này tạo sức ép nhất định cho Táo khuyết, vốn đang chật vật với chiến lược tích hợp AI lên hệ sinh thái phần cứng.

Tích hợp sâu AI vào Android

Về cơ bản, Gemini Intelligence giúp chatbot vượt khỏi mô hình hỏi đáp truyền thống, trở thành tác nhân (agent) độc lập.

Theo Google, Gemini có thể thay mặt người dùng xử lý nhiều tác vụ, chẳng hạn như đặt chỗ ưu tiên cho lớp học đạp xe, tìm kiếm đề cương môn học trong Gmail, thêm tựa sách ưa thích vào giỏ hàng.

Hệ thống hỗ trợ thấu hiểu ngữ cảnh theo thời gian thực, bằng cách quét màn hình hoặc camera. Khi xem danh sách mua sắm trong ứng dụng ghi chú, người dùng chỉ cần giữ nút nguồn để yêu cầu Gemini đặt hàng. Nếu chụp ảnh quảng cáo du lịch, AI sẽ tự động tìm kiếm tour phù hợp.

Trả lời CNBC, Sameer Samat, Chủ tịch phụ trách hệ sinh thái Android, cho biết Google đang xây dựng lại một phần Android cho Gemini Intelligence, giúp người dùng hoàn thành tác vụ hàng ngày dễ dàng hơn.

"Chúng tôi đang chuyển đổi (Android) từ hệ điều hành sang hệ thống AI", Samat nhấn mạnh.

Những tính năng nổi bật của Gemini Intelligence trên Android 17. Ảnh: Google.

Một trong những lo ngại xoay quanh AI agent đến từ khả năng tự hành động mà không được người dùng cho phép. Theo Google, Gemini chỉ thực hiện tác vụ khi có yêu cầu và sẽ dừng lại khi hoàn tất. Mọi thao tác chỉ diễn ra sau bước xác nhận từ người dùng.

Từ cuối tháng 6, trình duyệt Chrome trên Android sẽ trang bị trợ lý chuyên sâu. Công cụ này có thể nghiên cứu tài liệu, tóm tắt và so sánh nội dung trên web. Tính năng tự duyệt web cũng hỗ trợ thay người dùng xử lý các công việc như đặt lịch hẹn, giữ chỗ đậu xe.

Google cũng có kế hoạch cải tiến tính năng tự động điền. Nhờ Gemini Intelligence, hệ thống có thể truy xuất dữ liệu trong các ứng dụng. Khi cần điền thông tin cụ thể như giấy phép lái xe hay hộ chiếu, AI sẽ tìm dữ liệu thích hợp.

Để đảm bảo quyền riêng tư, người dùng được tùy chọn bật hoặc tắt kết nối Gemini với Autofill trong phần cài đặt.

Tăng cường cá nhân hóa

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa văn nói và văn viết, Google bổ sung tính năng Rambler vào bàn phím Gboard. Khi nhập liệu bằng giọng nói, AI sẽ tự động loại các từ đệm (ừm, ờ, kiểu như...), lọc ý chính và sắp xếp thành thông điệp súc tích.

Nếu quá trình đọc bị gián đoạn bởi cuộc trò chuyện bên ngoài, hệ thống sẽ nhận diện và cắt bỏ đoạn hội thoại thừa.

Nhờ mô hình đa ngôn ngữ, Rambler có thể nhận diện và chuyển đổi mượt mà giữa tiếng Anh và các ngôn ngữ khác trong cùng một câu. Google nhấn mạnh AI chỉ sử dụng âm thanh để chuyển ngữ trong thời gian thực, không được ghi lại hay lưu trữ.

Tính năng tự động điền và tạo widget bằng AI trên Android 17. Ảnh: Google.

Trên Android 17, người dùng có thể yêu cầu Gemini Intelligence tạo widget. Bằng cách mô tả qua ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tạo widget theo ý thích, chẳng hạn như gợi ý thực đơn ăn uống, cập nhật lượng mưa hay tốc độ gió khi đạp xe.

Các widget này có khả năng thay đổi kích thước và đồng bộ trên nhiều nền tảng, kể cả đồng hồ chạy Wear OS và máy tính Googlebook.

"Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra công cụ có thể tùy chỉnh tối đa, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau theo yêu cầu để tạo ra widget tùy chỉnh", Mindy Brooks, Phó chủ tịch Quản lý Trải nghiệm Sản phẩm Gemini Intelligence, chia sẻ với Wired.

"Phả hơi nóng" vào Apple

4 tháng sau khi công bố thỏa thuận sử dụng công nghệ Gemini, Apple đứng trước sức ép cải tiến bộ công cụ Apple Intelligence, vốn bị đánh giá kém hơn đối thủ.

Theo CNBC, việc Google đưa Gemini sâu hơn vào Android cho thấy khả năng tích hợp trải nghiệm AI toàn diện, trong khi vẫn cho người dùng quyền kiểm soát nhất định. Cách tiếp cận này tương tự Apple, công ty luôn nhấn mạnh đề cao quyền riêng tư, tích hợp phần cứng và kiểm soát trải nghiệm người dùng.

Google cũng thiết kế lại nền tảng Android Auto xoay quanh Gemini. Android Auto đang có mặt trên hơn 250 triệu xe hơi. Bản cập nhật mới sẽ cải tiến về bản đồ, trong khi Gemini có thể hỗ trợ những tác vụ như đặt đồ ăn trong lúc lái xe.

Bên cạnh nền tảng AI, Android 17 còn bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo, chẳng hạn như quay màn hình và camera trước cùng lúc nhờ tính năng Screen Reactions.

Giao diện bản đồ mới của Android Auto. Ảnh: Google.

Theo Wired, Google còn hợp tác với Meta nhằm tối ưu hóa giao diện Instagram trên tablet và hỗ trợ chuẩn Ultra HDR. Các công cụ AI có thể nâng cấp chất lượng ảnh và lọc tiếng ồn. Ứng dụng chỉnh sửa video Adobe Premiere cũng cập bến Android với các bộ lọc chuyên dụng cho video ngắn.

Về khía cạnh cân bằng kỹ thuật số, công cụ Pause Point mang lại giải pháp can thiệp nhẹ nhàng. Khi mở ứng dụng dễ gây xao nhãng, hệ thống sẽ dành 10 giây hỏi lý do truy cập. Thiết bị sẽ đề xuất người dùng hít thở, hoặc chuyển sang nghe sách nói nhằm hạn chế việc sử dụng điện thoại vô thức.

Khả năng chia sẻ file giữa các nền tảng cũng được nâng cấp khi Quick Share hỗ trợ gửi file trực tiếp đến iPhone thông qua AirDrop. Quá trình chuyển đổi dữ liệu từ iOS sang Android được cải thiện để giữ nguyên bố cục màn hình và thông tin cá nhân. Về phần cứng, Google cũng hé lộ dòng laptop Googlebook.