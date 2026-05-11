Google đang cố sửa sai

Nền tảng tìm kiếm lớn nhất đang đưa Reddit và các diễn đàn vào AI Search để tăng độ tin cậy cho câu trả lời, nhưng vẫn khiến người dùng khó hiểu và nhầm lẫn thông tin.

AI Overview của Google có tỷ lệ trả lời đúng 90%, nhưng như vậy đồng nghĩa vẫn có hàng triệu lần trả lời sai. Ảnh: Mashable.

Google vừa tung ra bản cập nhật mới cho công cụ tìm kiếm bằng AI, giúp người dùng dễ tìm thấy thông tin hơn từ những nguồn họ biết và tin tưởng. Một thay đổi đáng chú ý nằm ở “bản xem trước góc nhìn” lấy nguồn thảo luận thực tế từ mạng xã hội, Reddit và diễn đàn web khác.

Tính năng AI Overviews trước đây bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt về chất lượng thông tin và độ chính xác. Một khảo sát công bố tháng 4 của NYT cho thấy công cụ tìm kiếm này chỉ cho ra kết quả chính xác khoảng 90%.

Trong khi đó, nền tảng lại nhận về hàng trăm triệu câu hỏi trong thời gian ngắn. Theo Ars Technica, điều này có nghĩa Google đang cho ra hàng triệu câu trả lời sai mỗi giờ.

Ngoài ra, một số trường hợp cho thấy mức độ bịa thông tin nghiêm trọng của AI Search. Ca sĩ Canada Ashley MacIsaac tuần qua kiện Google vì bị nói rằng là một người quấy rối tình dục. The Guardian cũng cho rằng công cụ đưa nhiều thông tin nguy hiểm về sức khoẻ, đặc biệt là tâm thần và rối loạn ăn uống.

Google cho biết bản cập nhật này nhằm giải quyết thực tế rằng người dùng "ngày càng tìm kiếm lời khuyên từ người khác” khi tra cứu thông tin trên mạng. Thông thường, những trải nghiệm thật sẽ có uy tín hơn kết quả web được tối ưu SEO khác.

AI Overview sử dụng câu trả lời từ nguồn cộng đồng. Ảnh: Google.

Bằng cách tích hợp các tính năng này, Google đang cố gắng khuyến khích nhiều người dùng thử thay vì tự dò tìm trong các kết quả web truyền thống. Công ty cho biết họ cũng sẽ bổ sung thêm ngữ cảnh cho các liên kết phản hồi AI mới này, như tên người tạo nội dung, tài khoản hoặc tên cộng đồng.

Những nguồn trải nghiệm trực tiếp này sẽ được AI sàng lọc và xuất hiện với các tiêu đề như “Expert Advice” cùng nhiều nhãn khác trong kết quả tìm kiếm. Qua đó, người dùng có thể đến các diễn đàn chuyên biệt hoặc mục reddit cụ thể họ muốn khám phá sâu hơn.

Tuy vậy, cập nhật này phần nào sẽ làm gia tăng tình trạng “bong bóng đáp án”. Một nghiên cứu tại Đại học Illinois cho biết khi AI tự tổng hợp thông tin và cho ra kết quả duy nhất, chúng có thể không trích dẫn đúng cách nhưng vẫn sử dụng tông giọng đầy tự tin.

Qua đó, AI sẽ khiến Internet nghe chắc chắn hơn thực tế. Người dùng nếu không nghiên cứu kỹ hoặc tự phản biện nhiều khả năng sẽ tiếp nhận thông tin sai.

Mặt khác, bản chất của thông tin đang bị biến đổi ngầm. Người dùng đang tiếp nhận những ý kiến được đồng thuận từ số đông nhưng chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Google cũng chưa công bố cách họ xác minh đâu là lời khuyên từ chuyên gia, hay chọn lọc bình luận theo tiêu chí nào.

Vào năm 2024, Google do phụ thuộc vào Reddit đã có nhiều câu trả lời vô nghĩa như có thể ăn đá, hay chế biến món pizza từ keo. Số liệu năm đó từ SERanking cho thấy công ty đã phải giảm dùng thông tin từ Reddit vì AI vẫn chưa phân biệt được nguồn tin xác thực hay câu đùa, mỉa mai.

Theo The Verge, với nước đi này, Google càng khiến vai trò của AI Overview thêm khó hiểu. Mục đích của công cụ đang nằm giữa việc trả lời trực tiếp câu hỏi, hay cung cấp nhiều nguồn thông tin khác nhau cho người dùng. Việc này không khác gì so với một nền tảng tìm kiếm thông thường khác.

Dù vậy, nền tảng cũng sẽ bổ sung ngữ cảnh cho câu trả lời của mình, gồm đường link và thông tin người viết. Người dùng cần kiểm tra và đối chiếu kỹ càng trước khi sử dụng thông tin.