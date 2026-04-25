Google muốn rót 40 tỷ USD vào cha đẻ Claude

Google sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào Anthropic, cùng thỏa thuận rót thêm 30 tỷ USD theo thời gian. Gã khổng lồ tìm kiếm biền mình thành bên cung ứng năng lực xử lý, cạnh tranh với Nvidia.

Theo Bloomberg, Anthropic công bố họ vừa được Google cam kết đầu tư 10 tỷ USD ở mốc định giá 350 tỷ USD . Start-up này chia sẻ thêm rằng cha đẻ Gemnini sẽ rót thêm 30 tỷ USD nếu sản phẩm đạt các mục tiêu hiệu suất, đồng thời hỗ trợ mở rộng năng lực xử lý máy chủ.

Anthropic đã đẩy mạnh huy động vốn sau thành công đột biến của Claude Code, tác tử giúp tăng tốc quá trình viết phần mềm. Đầu tuần này, hãng cho biết đã thu về thêm 5 tỷ USD từ Amazon, cũng ở mức định giá 350 tỷ USD , kèm theo quyền chọn bơm thêm 20 tỷ USD theo thời gian. Tháng 2, Anthropic đã huy động thành công 30 tỷ USD . Kể từ đó, các nhà đầu tư đã tìm cách hỗ trợ công ty ở mức định giá từ 800 tỷ USD trở lên.

Hãng AI này là khách hàng lớn của các dịch vụ đám mây và chip của Google. Mảng kinh doanh máy chủ được gã khổng lồ tìm kiếm phát triển khi quảng cáo đi vào giai đoạn bão hòa. Trong 5 năm tới, Google Cloud sẽ cung cấp 5 GW công suất tính toán cho Anthropic. Con số có thể tăng lên theo thời gian.

Chip tensor (TPU) từ Google trở thành một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho sản phẩm của Nvidia. Điều này khiến chúng trở thành nguồn tài nguyên quý giá đối với Anthropic.

Cha đẻ Claude đang ráo riết tìm kiếm thêm cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm của mình. Claude Code nhanh chóng trở thành công cụ đắc lực cho các kỹ sư khắp Thung lũng Silicon, bao gồm nhân sự tại Google. Theo công ty, trợ lý Cowork, cho phép lập trình mà không cần kỹ năng code, cũng đang tăng trưởng nhanh chóng.

Tổng giám đốc Anthropic, Dario Amodei, từng làm việc tại Google với tư cách nhà nghiên cứu AI trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Hai công ty cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ kể từ khi Amodei cùng một nhóm cựu nhân viên OpenAI thành lập Anthropic vào năm 2021. Năm ngoái, Google cho biết sẽ cung cấp lên tới một triệu chip TPU cho Anthropic trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD. Tính đến thời điểm đó, gã khổng lồ tìm kiếm đã đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp này.

Tuy nhiên, giữa lúc Google đổ thêm tiền vào Anthropic, hai công ty cũng đang cạnh tranh khốc liệt để trở thành người đầu tiên tạo ra AGI (trí tuệ nhân tạo phổ quát). Theo nguồn tin nội bộ Bloomberg thu thập, ban lãnh đạo của Google đang lo lắng về vị thế trên thị trường lập trình AI.

Đường đi của Anthropic cũng không trải hoa hồng. Công ty đã bị Bộ Chiến tranh Mỹ coi là một rủi ro chuỗi cung ứng, sau cuộc tranh cãi công khai về cách quân đội có thể sử dụng công nghệ từ tổ chức này. Một số nhà phân tích tài chính cũng đã bày tỏ lo ngại về "thỏa thuận vòng tròn" giữa những nhà cung cấp máy chủ và công ty khởi nghiệp AI như Anthropic hay OpenAI. Trong đó, các gã khổng lồ công nghệ vừa đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, vừa bán lại chip hoặc công suất trung tâm dữ liệu cho chính những đơn vị này.