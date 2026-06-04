VTV6 trở lại, thành kênh thể thao

Từ ngày 8/6, VTV6 chính thức phát sóng trở lại, là kênh chuyên biệt về nội dung thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam.

Bộ nhận diện mới của kênh VTV6. Ảnh: VTV.

VTV cho biết vào ngày 2/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp giấy phép cho Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất kênh Thể thao (VTV6). Theo giấy phép, Kênh Thể thao có tôn chỉ, mục đích thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thể dục, thể thao; thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường và thể thao chuyên nghiệp.

Kênh đồng thời hướng tới truyền cảm hứng, cổ vũ tinh thần rèn luyện thân thể, vận động thường xuyên, khuyến khích lối sống lành mạnh, tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Theo thông tin giới thiệu, VTV6 được định hướng trở thành một "kênh bình đẳng" dành cho mọi môn thể thao và mọi hình thức vận động. Không chỉ tập trung vào những giải đấu đỉnh cao hay các ngôi sao thể thao chuyên nghiệp, kênh còn dành sự quan tâm đặc biệt cho thể thao phong trào, thể thao học đường, hoạt động thể thao cộng đồng cũng như các môn thể thao truyền thống ở địa phương.

Những hình ảnh quen thuộc như vật dân tộc, đua thuyền, các hội làng hay những sân chơi thể thao quần chúng sẽ có cơ hội xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình quốc gia. Ngoài các chương trình thi đấu và bản tin chuyên môn, VTV6 còn xây dựng nhiều nội dung hướng dẫn tập luyện, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phổ biến kiến thức vận động khoa học dành cho mọi đối tượng khán giả.

Kênh sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, phục vụ mọi tầng lớp nhân dân và được phát sóng liên tục từ 0h đến 24h hàng ngày, với tổng thời lượng 24 giờ/ngày.

Như vậy, sau gần 4 năm vắng bóng, VTV6 sẽ chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới, trở thành Kênh Thể thao Quốc gia của Việt Nam. Thời điểm khởi động lại kênh sóng cũng là thời điểm sắp khởi tranh kỳ World Cup diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ. Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị nắm bản quyền sự kiện này.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), lễ ra mắt VTV6 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 8/6 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

VTV6 ra mắt lần đầu vào năm 2007, từng được định vị là kênh truyền hình dành cho thanh thiếu niên. Từ năm 2015, thể thao dần trở thành một trong những nội dung chủ lực của kênh. Nhiều sự kiện thể thao lớn, các trận đấu của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam được trực tiếp trên kênh này. Sau 15 năm hoạt động, VTV6 chính thức ngừng phát sóng vào năm 2022 trong khuôn khổ đề án tái cơ cấu hệ thống kênh truyền hình của VTV.